Il delirio della filosofa Marzano: «Non ho voluto avere figli perché mio nonno era fascista»

L’ultima degli “antifascisti su Marte” arriva sotto forma di risposta della filosofa (ahi Ippazia, dove sei?) Michela Marzano a Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Lei è l’autrice di Stirpe e vergogna, libro appositamente scritto per mondarsi dell’onta di discendere da nonno Arturo, fascistissimo dalla prima all’ultima ora. Uno choc culminato in un blocco psicologico che le avrebbe, sostiene, impedito di coronare il desiderio della maternità. Più forte il lei è stato il terrore di mettere al mondo un figlio che un domani avesse preferito l’orbace alla flanella. Nell’atroce dubbio, meglio non procreare. Purtroppo per la Marzano, non esiste un’ecografia ideologica che oltre a predire il sesso o eventuali malformazioni fisiche dell’embrione ne riuscisse anche a cogliere la tendenza politica.

La Marzano è l’autrice di Stirpe e vergogna

Sarebbe stato perfetto a soddisfare i suoi pruriti eugenetici. È quel che le ha contestato anche Senaldi. «A nessuno – ha scritto – importa delle tue origini. Non solo: avanzi anche un pensiero eugenetico per cui chi ha degli avi cattivi non dovrebbe avere figli». Lo stesso pensiero, per intenderci, che coltivavano i nazisti quando in un primo momento immaginarono di “limitarsi” a sterilizzare gli ebrei. Accostamento troppo forte? Può darsi. Ma che sicuramente ha colto nel segno se come prima reazione la Stampa ha iscritto d’ufficio il giornalista nell’affollato club degli «odiatori» (lo sono tutti quelli che criticano la sinistra) per poi correre in soccorso della propria editorialista.

La polemica con Senaldi

L’intento era quello dell’intervistina riparatrice, «a rilettura», si direbbe nel linguaggio giudiziario. Ma la toppa si è rivelata peggiore del buco. A venirne fuori, le solite astruserie da culturame, spesso incomprensibili ai comuni mortali. Un latinorum di mera convenienza, utile solo a guadagnare punti nella carriera al merito dell’antifascismo. Del resto, per chi si è abbeverato a una cultura abituata a sputare sulla propria bandiera e sulla propria patria, spruzzare un po’ di saliva anche sulla propria famiglia è un gioco da ragazzi. E la Marzano non fa eccezione. Chissà, avesse letto sul fascismo anche qualche libro scritto da veri storici (De Felice, ad esempio), probabilmente il desiderio di maternità le sarebbe rimasto. E forse conserverebbe anche una foto incorniciata del nonno che sorride sopra il colletto della sua camicia nera.