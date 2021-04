Altro che «destra medioevale». Sarà la legge Zan a far ritornare in vita la (laica) Inquisizione

Un paio di giorni fa, dalle colonne de La Stampa, la filosofa Michela Marzano esortava la destra italiana ad abbandonare la propria visione «medioevale» per guardare con minor pregiudizio al disegno di legge Zan sull’omotransfobia. Leggendolo, ci siamo decisi a rivolgere speculare invito a far rientrare il suo simil-progressismo nell’alveo della Costituzione. Il disegno di legge che a lei piace tanto, infatti, più che promuovere l’ideologia gender la prende in ostaggio per menomare la libera manifestazione del pensiero sancita dall’articolo 21 della nostra Carta Fondamentale. È una questione già affrontata su Avvenire, con ben altra competenza giuridica, da Alfredo Mantovano, già parlamentare e ora vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. Basta dare una rapida scorsa all’articolo 4 per rendersene conto.

Le obiezioni di Mantovano

Mantovano lo ha giustamente decodificato come «segnalazione di un allarme». Gli indizi a suo carico sono tre. Praticamente una prova, secondo l’insegnamento di Agatha Christie. Primo indizio: nella norma campeggia un «fatte salve» riferite a libertà (di opinione, di parola e di pensiero) tutelate dall’articolo 21. Il secondo estende il «fatte salve» anche alle «condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte» purché – e siamo al terzo – «non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». Persino una matricola di giurisprudenza si chiederebbe che ci fa in una legge ordinaria l’espressione «fatte salve» riferita a libertà tutelate dalla Costituzione. È l’onorevole Zan a concedercele o sono stati i Padri costituenti a garantircele?

La deriva liberticida del disegno di legge Zan

E poiché non c’è dubbio che vada esclusa la prima opzione, perché Zan ha sentito il bisogno di ribadirlo? E ancora: che bisogno c’è di «fare salve» le «condotte legittime». Se tali sono, cioè «legittime», non se ne vede la ragione. «È come se una legge – scrive Mantovano – stabilisse che “sono fatti salvi i diritti inviolabili dell’uomo”». In realtà, l’imbarazzante ridondanza di garanzie costituzionali «fatte salve» da una legge ordinaria serve solo a nascondere la deriva liberticida annidata nel terzo indizio. Non parliamo tanto del «compimento di atto discriminatori o violenti», già puniti dal codice, quanto del fatto che ad innescarlo possano essere proprio «condotte legittime».

Il simil-progressismo della filosofa Marzano

Il solo porre un dubbio simile conduce a conseguenze atroci per la nostra libertà. A quel punto, infatti, a stabilire il possibile nesso tra una legittima manifestazione di pensiero ed un atto di violenza sarà un pm vincolato dall’obbligatorietà dell’azione penale. E quindi, nell’attesa che un giudice deciderà, configurerà almeno ipotesi di reato il solo affermare che «una donna trans non è donna». Un pericolo vero, la legge Zan, coi tanti magistrati che “vestivamo alla Palamara“. Altro che destra medioevale, signora Marzano. Se c’è qualcuno che vuol riportarci all’Inquisizione, e neppure a quella santa, è proprio lei.