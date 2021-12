È morto Desmond Tutu, l’arcivesciovo simbolo della lotta all’apartheid in Sudafrica

È morto a 90 anni Desmond Tutu, l’arcivescovo simbolo della lotta all’apartheid in Sudafrica. A dare la notizia è stato il presidente, Cyril Ramaphosa: «La scomparsa dell’arcivescovo emerito Desmond Tutu è un altro capitolo del lutto nell’addio della nostra nazione a una generazione di eccezionali sudafricani che ci hanno lasciato in eredità un Sudafrica liberato».

Premio Nobel per la Pace nel 1984, Tutu arcivescovo anglicano di Città del Capo, ha sempre lottato per difendere gli oppressi e coloro che non avevano diritti. Il comitato del Nobel citò il suo “ruolo come figura unificante nella campagna per risolvere il problema dell’apartheid in Sudafrica”.