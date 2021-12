Da Mattarella auguri col drone nel Quirinale. Meloni sceglie l’albero, Salvini San Francesco

Gli auguri di Natale arrivano via Twitter dalla Presidenza della Repubblica, al commiato con Sergio Mattarella, con un video realizzato grazie all’uso del drone che riprende il Palazzo del Quirinale prima dall’alto e poi con una zoomata sul Cortile d’Onore dove campeggia una grande doppia stella. L’inquadratura poi si sposta su un grande albero natalizio e infine il presepe allestiti nel Palazzo, con la scritta finale: “Auguri”.

Gli auguri di Meloni, Salvini e Berlusconi

“Auguro un felice e sereno Natale a voi e a tutti i vostri cari”, ha scritto sui social Giorgia Meloni, che ha postato una foto con cappellino con paillettes davanti all’albero di Natale.

“Buon Santo #Natale a tutti voi #25dicembre”, scrive invece su Twitter il leader della Lega. Matteo Salvini posta una foto, sorridente in giacca e cravatta, mentre sopra il suo account campeggia una citazione, presente anche sul profilo Facebook, di San Francesco d’Assisi: “Cominciate a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”.

Auguri social nel giorno di Natale anche da Silvio Berlusconi che non solo sceglie il canale Instagram per una comunicazione più immediata e diretta ma si fa accompagnare da Gilda. O, meglio, il Cav tiene in braccio, davanti all’albero natalizio, quella che è la new entry a quattro zampe dell’ormai numerosa colonia ‘canina’ di Arcore. E con lei sul petto, augura “a tutti, tanti, tantissimi auguri, per un sereno, gioioso Natale”.