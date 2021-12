Covid: Raf e Umberto Tozzi in quarantena. Saltano i concerti (già sold out) di Milano e Torino (video)

Rinviati i concerti di Raf e Umberto Tozzi che si sarebbero dovuti tenere oggi al Teatro Colosseo di Torino e l’8 e 9 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Gli artisti – informano gli organizzatori – sono venuti a contatto con una persona che si è pi rivelata positiva al Covid.

In via precauzionale Raf, Umberto Tozzi e l’intero staff si sottoporranno a quarantena cautelativa. Entrambi gli artisti stanno bene e sono risultati negativi al tampone per diagnosi COVID 19. I concerti sono stati riprogrammati il 17 e 18 a Milano (entrambi sono sold out), il 14 febbraio a Torino (pure sold out), negli stessi teatri. I biglietti già acquistati in prevendita per questi concerti restano validi per le nuove date.

Raf e Umberto Tozzi tornano a esibirsi insieme con “Due – La nostra storia”, un tour nei teatri – con capienza al 100% – al via il 16 novembre dopo i rinvii dei mesi scorsi a causa della pandemia. I due artisti propongonio al pubblico i loro repertori, rivisitati a due voci.

Non mancano i grandi successi, da “Gloria” a “Self Control”, da “Si può dare di più” a “Cosa resterà degli anni 80”, da “Infinito” a “Ti amo”, ma anche “Ti pretendo”, “Gli altri siamo noi”, “Il battito animale”, “Immensamente” e molti altri, tra cui la super hit, “Gente di Mare”.

Il tour ha già fatto tappa il 16 novembre a Fermo, il 18 novembre a Firenze, il 23 novembre a Genova, il 24 novembre a Bologna, il 28 novembre a Roma, il 30 novembre a Napoli e il 2 dicembre a Bari.

Raf e Tozzi: ecco le altre date del tour

Restano in ballo le altre date: 13 dicembre Bergamo, 18 dicembre Bassano Del Grappa (VI), 20 dicembre Trieste, 7 febbraio Bergamo, 10 febbraio Jesolo (VE), 13 febbraio Torino, 18 febbraio Montecatini (PT), 19 febbraio Cesena.