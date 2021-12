Celentano contro Mentana: “Sbagli a silenziare i No vax, bisogna essere amici di chi ha paura” (video)

“Caro Mentana, bisogna essere amici con quelli che hanno paura, non puoi lasciarli fuori dalla porta, anche tu hai paura altrimenti non ti saresti vaccinato. E’ assurdo instaurare una guerra tra paurosi, ognuno dovrebbe comprendere l’altro”. Così Adriano Celentano rivolgendosi ad Enrico Mentana sulla sua presa di posizione di non dare voce ai No vax, in una lunga videolettera pubblicata oggi sui suoi profili Instagram e Facebook de ‘L’inesistente’.

Adriano Celentano contro Enrico Mentana, che aveva detto…

“Mi onoro di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei No vax. A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, o una censura alle opinioni scomode, rispondo che adotto la stessa linea rispetto ai negazionisti dell’Olocausto, ai cospirazionisti dell’11 settembre, ai terrapiattisti, a chi non crede allo sbarco sulla luna e a chiunque sostiene posizioni controfattuali, come sono quelle di chi associa i vaccini al 5G o alla sostituzione etnica, al Grande Reset, a Soros e Gates o scempiaggini varie”. Questo il post pubblicato, due settimane fa, dak direttore del TgLa7, posizione, quella di Mentana, che aveva fatto molto discutere.

Oggi Celentano, nel lungo video nel quale ricostruisce le polemiche di questi mesi sul vaccino, attacca attacca anche “quei talk show che fanno della rissa tra vax e No vax la loro prerogativa per fare audience”, posizione sulla quale lo stesso Mentana dovrebbe essere d’accordo.