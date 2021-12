Caos a Raitre, Bianca Berlinguer contro Telese: «Ti caccio, qui decido io». Tensione con Borgonovo

Caos a Raitre. Ieri sera tensione alle stelle durante la puntata di Cartabianca, tra Bianca Berlinguer, Luca Telese e Francesco Borgonovo. Si discute del Green Pass. A un certo punto della discussione Telese ha preso il suo cellulare mostrando la curva dei decessi, per dimostrare le differenze rispetto all’anno scorso, quando non c’erano i vaccini. E ha commentato: «E Borgonovo parla, io non lo so…».

Raitre, Berlinguer: «Qui decido io…»

A quel punto la Berlinguer ha risposto: «Borgonovo parla ed esprime la sua opinione…». Ma il direttore di La Verità ha replicato: «Borgonovo non parla perché gli avete tolto l’audio, mentre Telese pontifica da un’ora…». La Berlinguer ha replicato: «Prima di tutto qui decido io, l’abbiamo chiamato per farlo parlare». Borgonovo ha poi continuato: «Borgonovo saluta e se ne va». «Lasci perde, non è che decide Telese», ha risposto la conduttrice. Ma il vicedirettore de La Verità ha proseguito: «No, non lascio perdere, o fate il servizio pubblico o non lo fate».

Raitre, Berlinguer contro Telese

Poi, la Berlinguer rivolta a Luca Telese che aveva mostrato col cellulare un grafico al pubblico ha aggiunto: «Luca per cortesia, adesso veramente ti butto fuori». Il messaggio è però stato interpretato da Borgonovo come rivolto a lui: «Mi butti fuori, allora, è un’ora che parlano di me, mi togli l’audio, buttami fuori…».

La conduttrice a Borgonovo: «Non ho toccato l’audio»

E Berlinguer: «Non te l’ho toccato l’audio. Basta con la storia dell’audio, non vedi che non lo manovro io? Ci sarà stato un problema tecnico, non puoi attribuire a questa conduzione un problema tecnico». La discussione è proseguita ancora per qualche battuta, finché Bianca Berlinguer non ha dato la parola a Vittorio Sgarbi.