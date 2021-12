Caldaia rotta al liceo Visconti di Roma: da 10 giorni studenti in aula con coperte, guanti e stufe

I termosifoni sono spenti. Un guasto alla caldaia che si protrae da oltre una settimana ha lasciato al gelo gli studenti e prof del blasonato liceo classico Visconti di Roma. Costretti ad armarsi di coperte e stufette per affrontare la giornata di scuola. I primi guai sono iniziati con l’arrivo del primo freddo e la situazione sta di giorno in giorno precipitando. Le aule sono gelate e i ragazzi sono costretti a seguire la lezione con una coperta sulle spalle. Il cappuccio della felpa o una sciarpa di lana sulla testa. E i guanti di lana, tolti solo per scrivere.

Caldaia rotta al Visconti di Roma, in aula è il gelo

Il 29 novembre la direzione scolastica ha avvisato le famiglie con una nota lapidaria: “I termosifoni sono spesi”. Nella comunicazione si avvisa del guasto alla caldaia e della richiesta di intervento fatto agli enti competenti della Città metropolitana. Finalmente il 2 dicembre è avvenuto il sopralluogo tecnico. Risultato? Tempi lunghi per rimettere in sesto la centrale termica: almeno 10 giorni.

Studenti e prof in aula con le coperte e le stufe

Come se non bastasse, in rispetto dell’emergenza Covid, le classi devono restare quanto più possibile con le finestre aperte. E a ogni cambio dell’aria, gli studenti battono i denti. Come i docenti, costretti a fare lezione con il cappotto o il piumino e il cappello. “Una situazione insostenibile”, protestano indignati i genitori. “I ragazzi si ammaleranno. Non si può aspettare così tanto per riuscire a risolvere i problemi”.

La denuncia dei presidi di Roma: ora basta

Sul piede di guerra l’associazione nazionale dei presidi romani. “Registriamo ancora una volta che non sempre vengono evase in tempi veloci le richieste fatte dalle scuole in merito alla manutenzione degli edifici. E, soprattutto in questo momento, dei sistemi di riscaldamento”, denuncia il presidente Mario Rusconi. Disagi simili al liceo Visconti si stanno verificando nella scuola media Alcide De Gasperi, in zona viale Jonio, per un guasto ad una tubatura.