Angelica Donati eletta presidente dei Giovani Ance: l’imprenditrice edile è la figlia di Milly Carlucci

È Angelica Krystle Donati la nuova presidente dei Giovani Ance che succede a Regina De Albertis. Donati, imprenditrice romana, è responsabile sviluppo del business dell‘impresa di famiglia, la Donati Spa, e ceo di Donati Immobiliare Group. Attualmente ricopre il ruolo di Presidente di Ance Giovani Lazio ed è coordinatrice per l’Internazionalizzazione. Lo annuncia una nota.

Eletta anche la squadra dei vicepresidenti formata da Luigi De Santis con delega Edilizia e Territorio, Andrea Cavallari ai progetti strategici innovativi nell’ambito del partenariato pubblico-privato, Agostina Porcaro alle relazioni industriali e affari sociali, Pierfrancesco Tieni al centro studi, formazione ed education, Alessandro Valsecchi alla tecnologia ed innovazione, Edoardo Vernazza all’economico, fiscale e tributario e Umberto Vitiello ai rapporti interni. Alla presidente Donati la delega alle opere pubbliche.

Angelica Donati, 32 anni, guiderà l’associazione dei giovani costruttori

Cinque i punti salienti del programma per il triennio: valorizzare i rapporti associativi, ampliare la comunicazione, puntare su formazione e education, promuovere innovazione, sostenibilità e economia circolare e rafforzare i rapporti internazionali. Nel suo primo intervento da presidente, Angelica Donati ha auspicato che «la voce dei giovani sia considerata maggiormente nelle valutazioni che guidano le decisioni pubbliche. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza deve essere un’occasione storica per scegliere le priorità in un’ottica di sviluppo sostenibile».

Angelica Donati, trascorre in Italia circa sei mesi l’anno per controllare le sue aziende e per dirigere il Consiglio dei Giovani costruttori di Confindustria. Poi vive tra gli Stati Uniti e Londra. «Ho avuto la grandissima fortuna di avere due genitori che ci dicevano: fate quello che volete, purché siate felici – ha raccontato Angelica Donati a Repubblica qualche tempo fa – Ho sempre ammirato mio padre (il costruttore Angelo Donati), mi ha ispirato. È stato il principale sponsor negli affari».

(Angelica Donati con la mamma Milly Carlucci: foto Instagram)