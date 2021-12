Al via la seconda giornata di Atreju 2021-Il Natale dei conservatori: segui qui la diretta

Al via la seconda giornata di Atreju 2021, “Il Natale dei conservatori” che ha luogo nel cuore di Roma, a Piazza Risorgimento. Un allestimento suggestivo e aperto a tutti tra stand gastronomici e musicali, in un tipico clima natalizio. Molti i partecipanti, non solo iscritti e simpatizzanti. In apertura il link dove seguire la diretta di un’altra giornata di dibattiti che si preannuncia intensa.