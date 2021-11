Variante sudafricana, Speranza blocca i voli da sette Paesi. Meloni: «E l’immigrazione illegale?»

Nel clima di allarme plantario generato dalla nuova variante sudafricana del Covid, anche l’Italia ha bloccato i voli da diversi Paesi africani. A darne l’annuncio è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiegando di aver bloccato, come già fatto da altri governi, i voli dai territori a rischio. Resta però l’incognita migranti, rispetto alla quale sia Giorgia Meloni sia Matteo Salvini hanno sollevato il problema.

Per la variante sudafricana Speranza blocca i voli da 7 Paesi

«Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini», ha annunciato Speranza con una nota e rilanciando la notizia anche su Twitter. «I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529», riferendosi alla variante identificata in Sudafrica. «Nel frattempo – ha aggiunto – seguiamo la strada della massima precauzione».

Meloni: «Quindi fermate anche l’immigrazione illegale?»

«Scusa, quindi nel dubbio fermerete anche l’immigrazione illegale, atteso che non potete sapere se chi si imbarca in Libia o in Tunisia è passato da quelle nazioni… vero?», ha replicato Meloni a Speranza direttamente su Twitter. «Domanda più che lecita, non credete», ha scritto a sua volta sui social Ignazio La Russa, rilanciando il post della presidente di FdI. Il tema del rischio contagio connesso agli sbarchi è stato affrontato anche da Matteo Salvini, che però ha chiamato in causa il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, rispetto all’assegnazione di Augusta come porto sicuro alla Sea Watch con a bordo 461 migranti. «Ma come, ministro Lamorgese, c’è l’allarme varianti, ma per questi 461 nessun problema?», ha chiesto il leader della Lega.