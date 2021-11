Si presenta “Sovranità italiana. Il cammino di un’idea” con Alemanno e Gervasoni. Segui qui la diretta

Una raccolta di articoli e saggi brevi che, più che un traguardo, «è da intendere come un punto di partenza». È Sovranità italiana. Il cammino di un’idea da Virgilio ai nostri giorni, il libro di Leonardo Giordano, edito da Historica Giubilei, che fa il punto sulla genealogia e sulla storia del pensiero sovranista e che l’autore presenta presso i locali della Fondazione An, in via della Scrofa, con Gianni Alemanno (ex sindaco di Roma che ha curato la prefazione del libro); Francesco Giubilei (editore); Domenico Maria Bruni (docente di Storia Contemporanea all’Università LUISS di Roma); Marco Gervasoni (ordinario di Storia contemporanea all’Università degli Studi del Molise) e Aldo Di Lello (giornalista e scrittore), in veste di moderatore.

I temi della sovranità per «non rinunciare alla battaglia delle idee»

Il volume, ha spiegato l’autore, «intende essere una suggestione per approfondire i temi dell’identità e della sovranità nazionale e popolare, che sempre più spesso vengono demonizzati nel dibattito politico-culturale in tutta Europa». «Alla dittatura del politicamente corretto – ha sottolineato ancora Giordano – non è bastato che avveduti intellettuali, pure da sempre schierati a sinistra, abbiano cominciato a rivedere le loro posizioni in materia di confini, di sovranità monetaria, di preservazione dell’identità nazionale. Ma proprio per questo non bisogna rinunciare alla battaglia delle idee e alla guerra delle parole, rinunciando a difendere e sviluppare concetti decisivi per dare un futuro di libertà al nostro popolo».