Scuola, con un solo positivo in classe scatta la Dad per tutti. I presidi: troppi ritardi nei tracciamenti

Giro di vite nelle scuole nel contrasto al virus. Basta un solo caso covid in classe per far scattare la quarantena. E la Dad per tutti gli altri studenti. La stretta è prevista da una nuova circolare firmata ieri sera per fare fronte all’aumenti dei contagi soprattutto tra i ragazzi.

Scuola, nuova circolare anti-covid

“Ultimamente si sta assistendo ad un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione da sars-cov2, anche in età scolare. Con un’incidenza (casi/popolazione) settimanale ancora in crescita. E pari a 125 per 100.000 abitanti. Valore ben lontano dal quello ottimale di 50 per 100.000. Utile per un corretto tracciamento dei casi”. Così si legge nella circolare firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza. E dal capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Miur, Jacopo Greco.

Un solo positivo in classe e scatta la Dad

Nel nuovo quadro dell’epidemia – prosegue il documento – si ritiene opportuno sospendere, provvisoriamente, il programma di ‘sorveglianza con testing’. E di considerare la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico”.

Costa: una scelta prudente ma necessaria

“Una scelta prudente ma necessaria, spiega il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di Radio Anch’io. “Sulla scuola “affrontiamo una situazione dove il quadro cambia costantemente. Abbiamo modificato il protocollo prevedendo tre positivi per la Dad. Considerato che c’è un forte aumento dei contagiati tra gli under 12, che non sono ancora vaccinati, abbiamo ritenuto prudente, facendo una scelta condivisa con le Regioni, di tornare alla previsione iniziale”.

Giannelli: siamo stati i primi a dare l’allarme

“Siamo stati facili cassandre, avevamo lanciato l’allarme. E già pochi giorni dopo la pubblicazione della nota congiunta Salute-Istruzione del 6 novembre scorso”. È il commento di Antonello Giannelli, presidente dell’associazione dei Presidi al ritorno in Dad. Anche con un solo contagiato. “Le scuole hanno retto. Nonostante le mille difficoltà.