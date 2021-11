Santanché-Morani, scintille in tv sulla 3ª dose. La senatrice Fdi asfalta la dem: “Ridicola maestrina” (video)

Lo scontro tra Daniela Santanchè e Alessia Morani si aggiorna al dibattito sulla terza dose. La senatrice di Fratelli d’Italia non le manda certo a dire alla collega del Pd. E nel suo intervento a L’Aria che tira rettifica. Puntualizza. Incalza. Controbatte. E alla fine la tensione sale alle stelle: la piddina Morani prova a reagire, ma la sua interlocutrice è un fiume in piena. Le argomentazioni della battagliera esponente di Fdi esondano e coprono le recriminazioni ora timide, ora pretestuose dell’antagonista dem e il solito tentativo propagandistico che naufraga in una mare di parole, citazioni, esempi. ª

Scintille in tv: scontro Santanchè-Morani sulla terza dose

Anche perché la Morani prova a rimestare nell’equivoco e a ribaltare il senso di dichiarazioni e posizioni, animando una polemica creata ad arte e rodata in mesi di accuse e polemiche demagogiche. Sempre la stessa sparata ad alzo zero contro Fratelli d’Italia. Quella che la Santanché non solo smonta, ma declina alla stessa esponente dem: «Ci accusa di essere No Vax. Dice che la scienza non è divisa. E poi chiede a Galli della terza dose, e qui casca l’asino! Chiedere a Galli un consiglio sulla terza dose quando il professore solo a settembre dichiarava che non c’era esigenza di un ennesimo richiamo qualora non avessero funzionato i primi due»…

Santanchè asfalta la Morani: «L’unica arma che abbiamo contro il Covid è il vaccino»

Non solo. Appena un minuto prima la Santanchè, senza concedere tregua alla sua temeraria accusatrice, aveva sentenziato una volta per tutte: «Noi siamo consapevoli che l’unica arma che abbiamo in questo momento per sconfiggere il virus è il vaccino. Di questo non mi deve convincere nessuno. Perché credo di essere sempre stata chiara su questa posizione – Myrta me ne darai atto è l’inciso della senatrice Fdi (e la conduttrice conferma ndr) –. Però non possiamo dire che il vaccino ci farà vincere la guerra: perché non lo sappiamo ancora. Così come non possiamo dire che il Green Pass è uno strumento di libertà, dopo quello che abbiamo visto. Ma possiamo rispettare chi ha dei dubbi senza fare i professorini o i maestri?».

La Santanché è un fiume in piena, e la Morani la butta sull’inglese…

La Morani è in panne. Prova a intervenire nella requisitoria della Santanchè abbozzando timidamente: «Non ho chiesto al Professor Galli, io ho già l’appuntamento per la terza dose». Ma la sua asserzione cade nel vuoto. Coperta dalla voce e dalle argomentazioni della sua interlocutrice. A quel punto, vedendo di non avere presa sulla discussione in atto, invece di rivendicare a viva voce le sue motivazioni di controparte, l’esponente Pd cambia strategia. E lingua. E in un inglese rimediato rilancia: «Wake up, Santanchè stay whit us». Ma l’inglese della Morani arriva ancor meno dell’italiano…

In basso, video dalla pagina Facebook de La7 (dal programma “L’aria che tira”)