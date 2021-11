Reggio Emilia, donna trovata morta in un parco. Si segue la pista dell’omicidio

Tragedia in via Adelina Patti a Reggio Emilia. Una donna è stata trovata senza vita questa mattina nel parco, in una laterale di via Terrachini, nella zona della piscina comunale. In seguito all’allarme di una cittadina, sul posto sono subito intervenuti in forze i carabinieri di Reggio Emilia, insieme al sostituto procuratore Maria Rita Pantani. Il personale sanitario non ha potuto far altro che accertare il decesso della donna.

Reggio Emilia, donna trovata morta in un parco

La donna è stata barbaramente uccisa a coltellate. Ma ancora non si sa se l’omicidio sia avvenuto proprio in quel luogo o se l’omicida abbia portato lì il cadavere successivamente, nel corso della notte. Il corpo della vittima era a pancia in giù, con le gambe incrociate nel parco Polveriera, che si trova tra la ex Polveriera e l’asilo Arcobaleno: una zona generalemnte tranquilla, frequentata da bambini e famiglie, dove raramente si sono registrati problemi se non per la rara presenza di piccoli spacciatori. E’ la Gazzetta di Reggio a fornire qualche dettaglio sul caso.

A dare l’allarme una donna che abitava vicino al parco

Al momento non si conoscono le generalità della donna: si sa solo che si tratta di una 34enne di origini sudamericane: che aveva capelli lunghi e neri. “Mentre sono al lavoro i carabinieri della Scientifica, gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze di chi abita in zona. Nella speranza che qualcuno possa conoscere la donna e aver visto qualcosa. “A dare l’allarme – leggiamo sul sito della Gazzetta di Reggio- intorno alle 9, è stata una donna che abita vicino al parco: sentiva insistentemente vibrare un telefonino e non capiva da dove venisse quel rumore. Una volta scesa in cortile, ha visto il corpo della donna e ha subito telefonato al 118.