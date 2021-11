Quirinale, Cesa: Berlusconi ha ottime chance, mentre l’ipotesi Draghi al Colle perde colpi

Il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa, in un’intervista al Foglio, commenta il “romanzo Quirinale“. “Berlusconi presidente della Repubblica? Lui quando si mette in testa un obiettivo, quasi sempre lo raggiunge. Ha delle ottime chance, basta dare un’occhiata ai numeri. Dopo la quarta votazione basterebbero i voti del centrodestra e del gruppo misto a eleggerlo”, dice Cesa.

E aggiunge: “Non ho ancora fatto calcoli, eh. Anche perché tutto, in questi casi, si decide negli ultimi dieci giorni, che sono quelli cruciali”, spiega. Quindi aggiunge che a suo avviso l’ipotesi di Draghi al Quirinale per portare poi il Paese alle urne è del tutto irrealistica. “E’ un’utopia, faranno di tutto per restare al loro posto, li conosco, ci parlo. E poi non è il caso di privarsi dell’autorevolezza di Draghi. Deve restare al governo almeno per altri due anni, rafforzando la squadra. Non bisogna farsi sfuggire l’occasione dei fondi europei per cui siamo storicamente impreparati”.

E infine, difende l’idea del grande centro che vada da Forza Italia a Renzi. “Io ci lavoro da anni. Con molti degli eletti di Italia viva veniamo dalla stessa storia. A Renzi ho manifestato la mia vicinanza per la barbarie di cui è stato vittima con la pubblicazione del suo estratto conto. E poi Forza Italia è qualcosa di molto diverso rispetto a qualche anno fa. Se lo schema elettorale resta questo, il paese avrà bisogno di una forza centrista che raggruppi le proposte di buonsenso, responsabilità e moderazione. Altrimenti si crea uno squilibrio pericoloso”.