“Mi fai orrore”, “Perverso giustizialismo”: volano stracci in Aula tra Pd e M5S sul sindaco Uggetti

Alla Camera sta andando in scena un vero e proprio scontro tra grillini e dem. “Casus belli” ancora il sindaco di Lodi, Simone Uggetti. Il MoVimento 5 Stelle aveva fatto mea culpa – nell persona di Di Maio- per i toni utilizzati nei confronti del caso del sindaco Pd di Lodi Simone Uggetti. Ma evidentemente ci hanno ripensato come spesso capita loro. Dopo le scuse, le accuse. Quel che sta accadendo in Aula cambia le carte in tavola. Sono voltate parole grosse da parte dei rappresentanti dei due partiti entrambi alleati nel governo Draghi. A scatenare la polemica sono le parole pronunciate in Aula dal deputato M5S Vittorio Ferraresi a proposito della vicenda processuale dell’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti: assolto in appello nel processo che lo vedeva imputato per turbativa d’asta.

Caso Uggetti, rissa alla camera tra grillini e Pd

Il deputato grillino aveva detto: “Una assoluzione da parte della magistratura non significa che una forza politica non debba valutare politicamente la condotta di un amministratore”. Affermazine che, rispetto alle scuse di qualche tempo fa, ha segnato un ritorno ad argomentazioni di stampo giustizialista. E ancora: “Ci sono stati sicuramente brutti esempi di attività di alcuni magistrati ed è necessaria una riforma del Csm; come sottolineato anche dal ministro Bonafede, il M5s darà il proprio contributo a questa riforma. Ma non si può colpire una intera categoria”,ha continuato Ferraresi. La reazione dei parlamentari Pd è stata virulenta.

Sensi (Pd) a Ferraresi (m5S): “Mi fai orrore. Di Maio si era scusato”

“Sto sentendo in aula un intervento di un Cinque Stelle sulla giustizia che mi fa letteralmente orrore. Non ho altre parole se non due: pensarci bene. Ma bene bene”, scrive il deputato dem Filippo Sensi, su twitter. Seguito dal collega Stefano Ceccanti, il quale ha citato il ‘mea culpa’ di Luigi Di Maio per la campagna condotta dal Movimento contro Uggetti all’epoca dei fatti. “Un deputato M5S in Aula attacca l’ex sindaco di Lodi, uscito innocente dal processo. Gli ho ricordato le parole del ministro Di Maio che aveva definito gli attacchi nei giorni successivi all’arresto, ‘profondamente sbagliati’; e condotti con modalità ‘grottesche e disdicevoli'”.

Il Pd ai grillini: “Rischiate di diventare diabolici”

Ferraresi non attenua i toni: “Una assoluzione non ti assolve dal fatto che determinati atti sono contrari all’onore e alla trasparenza. Un conto è la responsabilità penale, un conto la responsabilità politica. Sono due cose differenti. Non ho detto altro”. Lo zittisce Andrea Marcucci: “Sostenere che una persona innocente secondo il tribunale debba comunque essere condannata dalla politica, è una forma di perverso giustizialismo 2.0. Consiglio all’onorevole 5stelle Vittorio Ferraresi di non perseverare. Il M5S rischia di diventare diabolico. L’ex sindaco di Lodi Uggetti come ammesso anche dal ministro Di Maio ha già sofferto abbastanza gogna. Il M5S sappia che liberarsi dal giustizialismo”. E aggiunge lapidario: “Sarà la precondizione richiesta per alleanze democratiche in Italia ed in Europa”.