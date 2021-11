Le “Iene” provano a metter pace tra Salvini e Ghali. L’idea è buona, ma non finisce bene

Sarà il servizio in onda stasera a Le Iene, in prima serata su Italia1 a charire lo stato dell’arte tra i due litiganti dopo le scintille in tribuna a San Siro durante il derby Milan-Inter. Durante il servizio, queste sono state le parole del rapper anticipate dal sito Le Iene. “C’è questo video in cui ti sei risentito con Salvini e volevamo capire che cosa è scattato”: è la domanda a cui Ghali risponde: “Non è scattato niente”. “Chiunque con un minimo di cervello, al posto mio, trovandosi davanti a un personaggio del genere, l’avrebbe fatto”.

Le Iene e la maglia della nazionale firmata da Ghali. La reazione di Salvini

Al pareggio del Milan “stavo esultando anche io in realtà, poi mi sono girato e quando l’ho visto (Salvini, ndr) mi sono riapparse in mente tante immagini e mi è sembrata una grandissima presa per il c**o. Quello che gli ho detto lui lo sa benissimo, le persone che mi erano di fianco hanno sentito. Però di fronte a un personaggio del genere non sono riuscito a starmene zitto, anche se non era il contesto giusto. Ti ripeto, è stata una cosa impulsiva e basta”. Insomma, da questi stralci anticipati dalle Iene non è molto chiaro come andrà a finire.

“Gli scrivi una dedica?”

Quello che si sa è che il rapper ha firmato la maglietta della Tunisia per farla portare a Salvini come calumet della pace. L’inviato Corti gli chiede: “Gli metti anche una dedichina?”. Risposta: “La mia firma basta e avanza, penso sia un messaggio abbastanza ok”. Cambio scena, il gioranlista va da Salvini: “Ti abbiamo portato la maglietta della Tunisia, della nazionale tunisina, firmata da Ghali”. E’ una XL, il leader della Lega si offende, bonariamente:“A parte il fatto che io sono una L, perché sono sceso a 86 (Kg), XL è offensivo!”. Indossa la t-shirt sopra la sua giacca, ma poi aggiunge: “Questa la do a mio figlio che ne sarà contento. È un momento così complicato per gli italiani che perder tempo a insultarsi allo stadio… uno, basta, chiede scusa e amici come prima”. Ma il seguito, lascia intendere il sito delle Iene non sarebbe stato così amichevole. Il rapper sembra abbia provato a sminuire il caso: “Non è successo niente”. Poi però avrebbe speso parole più pesanti.