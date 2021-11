L’angelo di Budapest. La graphic novel sulla rivolta d’Ungheria sarà presentata il 9 novembre a Roma

L’angelo di Budapest. I giorni della rivolta. Si chiama così la graphic novel di Ferrogallico editore uscita nel 65esimo anniversario della Rivolta. Il fumetto è illustrato da Attila Futaki, disegnatore Walt Disney.

Un’appassionante action-fiction ispirata a eventi reali che, con uno stile sospeso tra il fumetto e l’animazione, rievoca una pagina di storia cruciale d’Europa. Il fumetto è la versione italiana (arricchita da 50 pagine di foto esclusive sulla Rivolta ed inedite provenienti dagli archivi di stato ungheresi) dell’opera “Budapest Angyala” (Gabor Tallai/Attila Futaki) voluta dal governo Orban per rinnovare nelle giovani generazioni la memoria del coraggio del popolo ungherese contro la violenza comunista, ed è stata editata in Ungheria 5 anni fa (nel 60esimo anniversario della Rivolta di Budapest) dalla Fondazione Pubblica per le ricerche sulla Storia e le Società dell’Europa Centro-Orientale.

Nel giorno in cui si commemora la caduta del Muro di Berlino e la fine dell’Unione Sovietica, ‘Ferrogallico Editore’, dunque, dà appuntamento al Senato della Repubblica (Sala Caduti di Nassyria), dove martedì prossimo alle 15 si terrà una conferenza di presentazione del fumetto “L’angelo di Budapest. I giorni della rivolta“. I relatori saranno Ádám Zoltán Kovács , Ambasciatore d’Ungheria in Italia, il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, Umberto Maiorca, giornalista e autore del saggio storico contenuto nel fumetto, Federico Goglio, direttore Editoriale Ferrogallico.

Alle 18, poi, nella sala De Marsanich di via della Scrofa 43, a Roma, si terrà un incontro con la stampa e l’inaugurazione dell’Esposizione Fotografica con immagini esclusive degli archivi di Stato Ungheresi, della Fondazione Pubblica per le ricerche sulla Storia e le Società dell’Europa Centro-Orientale e dell’archivio Fortepan. Alle 18.30, infine, si svolgerà la presentazione della graphic novel al pubblico. I relatori saranno Eniko Györi, europarlamentare di Fidesz, il senatore La Russa, Maiorca e Marco Carucci, di Ferrogallico Editore.