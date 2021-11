House of Gucci, sulla scia del film un’asta rivisita decenni di successi e glamour della grande maison

Mentre aumenta l’attesa per l’uscita di House of Gucci: il film in arrivo il 16 dicembre nelle sale italiane che intreccia lusso, passioni e intrighi. Con il retroscena giudiziario che aleggia rinnovando sgomento e orrore di uno dei fatti di cronaca nera più dibattuti degli anni ’90: a morte di Maurizio Gucci, marito di Patrizia Reggiani e presidente della casa di Moda famosa del mondo. In occasione dell’uscita del nuovo film di Ridley Scott, Catawiki, piattaforma online leader in Europa per gli oggetti speciali, ha organizzato un’asta esclusiva che ripercorre le più importanti decadi del marchio made in Italy famoso in tutto il mondo.

House of Gucci, sulla scia del film un’asta ripercorre gli ultimi tre decenni della casa di moda

L’asta Three Decades of Gucci avrà inizio oggi, e terminerà il 5 dicembre. La collezione presentata sulla piattaforma online racconterà la storia e lo stile Gucci, attraverso numerosi oggetti, mescolando abbigliamento, accessori, borse, articoli per la casa e rari oggetti risalenti agli anni ’70, ’80 e ’90. I fan di Gucci e i collezionisti avranno la possibilità di fare un’offerta per una vasta selezione di oggetti pregiati. Esempi di alta sartoria e senza tempo. La ricerca da parte dei consumatori di classici intramontabili è proprio uno dei 7 trends che guideranno gli acquisti nel prossimo anno secondo il Catawiki 2022 Trends Report: una ricerca condotta dalla società di consulenza e strategia Crowd Dna. Il 76% degli esperti di Catawiki concorda sul fatto che il valore dei grandi classici aumenterà più velocemente rispetto ad altri oggetti.

Sulla ribalta il meglio dell’Impero Gucci sfoderato in tanti anni di storia e di successi

E allora, Lorenzo Altimani, esperto di moda di Catawiki, sull’iniziativa ha dichiarato: «Dalle iconiche borse Gucci Monogram. Agli occhiali da sole. Passando per foulard, cinture, ma anche portafogli e oggetti per la casa, questa asta unica nel suo genere presenterà il meglio dell’impero Gucci. Sinonimo di innovazione ed eclettismo. È un onore per noi fare un tuffo nell’universo di Gucci. E offrire agli appassionati di cinema. Agli amanti della moda. E ai collezionisti, la possibilità di acquistare questi oggetti rari e affascinanti e godersi lo stile Gucci».

Quando i divi di Hollywood vestivano Gucci…

Tra gli oggetti all’asta, c’è l’iconica Gucci Bamboo Bag. Ideata dal fondatore Guccio Gucci negli anni Cinquanta, la Bamboo Bag è tra i modelli della maison fiorentina più iconici e inconfondibili di sempre. La borsa è stata reinventata in innumerevoli versioni e subito apprezzata da star internazionali quali Ingrid Bergman e Liz Taylor. Secondo gli esperti la borsa ha un valore stimato di 1000/1100 euro.