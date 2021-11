Firenze, stranieri riducono un porcile l’ex centro dialisi e lo incendiano, FdI: “La sinistra aspetta il morto?”

“Ecco chi sono i buoni e i bravi della sinistra fiorentina. Quelli che lasciano occupare un edificio pubblico abbandonato a centinaia di persone e se ne fregano di quello che fanno lì dentro. Da mesi denunciamo la vergognosa situazione di Villa Monna Tessa ma nessuno ha mosso un dito. Gli occupanti abusivi – molti dei quali extracomunitari – sono aumentati: vivono in mezzo alla sporcizia e molestano i cittadini che devono andare all’ospedale; oltreché i residenti del quartiere. Stamani si è superato ogni limite di sopportazione! Un occupante avrebbe dato in escandescenza e appiccato un incendio. Ma la sinistra che fa?”. un comunicato di fuoco di Francesco Torselli e Alessandro Draghi, rispettivamente capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano e a Palazzo Vecchio, focalizzano un caso disperato di occupazione selvaggia potenzialmente esplosiva.

Firenze, stranieri danno fuoco all’ex centro dialisi occupato abusivamente

Villa Monna Tessa è un caso che grida vendetta nella rossa Toscana: da centro di eccellenza per le dialisi e punto di riferimento per l’urologia, è diventata da tempo una discarica a cielo aperto. Sprofondata in un abisso di distruzione e sporcizia. “Era il 2016, quando le ultime postazioni di dialisi abbandonarono Monna Tessa. Da allora tante, ipotesi per l’edificio condiviso tra Careggi e l’Università, ma nessuna soluzione definitiva. Così, la crisi della pandemia l’ha trasformata in un riparo per un piccolo gruppo di stranieri; poi sempre di più, fino a che negli ultimi mesi non si sono trasferite lì intere famiglie, con i bambini. Sarebbero più di duecento, tra senegalesi, maghrebini, europei dell’Est. Nel buio, senz’acqua e in pessime condizioni igieniche”, riporta il Corriere fiorentino. Sinistra non pervenuta.

FdI: “la sinistra non tutela legalità e patrimonio pubblico”

Oggi l’incendio di un esagitato ha acceso i riflettori, domani chissà? La sinistra che non interviene, “Aspetta che ci sia il morto? In realtà il morto c’è già stato visto che qui a gennaio trovarono il cadavere di un clochard- aggiungono gli esponenti di FdI . ” Ormai viviamo in un Paese in cui manca completamente lo Stato, dove non viene tutelato l’ordine pubblico, la legalità e il patrimonio pubblico. Si spalanca le porte all’illegalità invece che combatterla. Quell’edificio deve essere sgomberato oggi stesso! Furti, atti vandalici, molestatori … i fiorentini non si meritano di vivere così“.