Da Richard Gere altro fango sull’Italia, ora ce l’ha coi decreti sicurezza: “Uno scherzo, non posso crederci”

Da Richard Gere ancora fango sull’Italia. Intanto però, mentre come prima cosa tiene a precisare a Giorgia Meloni che «non è in cerca di visibilità. In realtà cerco l’anonimato». E ancora: «Non mi considero una star del cinema: sono uno dei 7 miliardi degli esseri umani su questo pianeta. Non so niente di politica. Non auguro nulla di male a Salvini. Sono un testimone, nulla di più, nulla di meno…». E così, non lo farà da attore. No lo farà da politico, ma giù a discettare sulla gestione migratoria di casa nostra. Sui decreti sicurezza firmati Salvini. Sul concetto di difesa nazionale dei confini (che non sono quelli di casa sua)…

Da Richard Gere ancora fango sull’Italia in un’intervista al “Guardian”

Ormai irrimediabilmente coinvolto nel caso Open Arms, nave sulla quale nell’agosto del 2019 salì addirittura a bordo in veste di testimonial dell’immigrazione indiscriminata, il divo di Hollywood come noto sta anche prendendo parte al processo che vede indagato l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Così, non contento di gesta cinematografiche in mare e di sermoni in aula, intervistato dal quotidiano inglese Guardian, l’attore racconta dell’estate in cui decise di salire a bordo della nave dell’organizzazione non governativa spagnola… Tanto per autocelebrarsi un altro po’. E rinverdire, al tempo stesso, lo smalto formale della causa buonista tipica della sinistra made in Italy. Un fardello di cui Gere si è promozionalmente fatto carico. E di cui si è autoproclamato sponsor. E già che c’è, ne approfitta per assestare ulteriori bordate al Belpaese.

L’attore replica alla Meloni, parla di Salvini, migranti e decreti sicurezza

«Non cerco visibilità», voglio solo raccontare cosa ho visto su quella nave. Citato fra i testimoni del processo Open Arms in cui è imputato Matteo Salvini, l’attore Richard Gere ha concesso un’intervista esclusiva al Guardian. Dove peraltro ammette pure, aggiungendo al danno, la beffa: «Non so nulla di politica». «Non conosco gli imputati in questo caso. Non gli auguro male (a Salvini, ndr). La mia preoccupazione è per persone che hanno sofferto così tanto. Questo mi commuove – rimarca il divo in una performance mediatica da Oscar – sono stato un testimone. Niente di più, niente di meno. Posso condividerlo col resto del mondo se me lo chiedono. Per quanto riguarda la politica, non sostengo una via o un’altra, o quello che devono fare gli italiani. Questo spetta solo agli italiani», sottolinea serafico. Intanto, però, nella stessa intervista segna tra le righe buoni e cattivi di casa nostra. E prova pure a dettare le istruzioni per l’uso. Tanto lo sa bene anche lui: a dover aprire i porti è sempre l’Italia…