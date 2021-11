Covid, i contagi restano stabili: 51 i morti. Primo caso di variante africana in Europa

Sono 13.686 i casi di Covid in Italia, secondo numeri del ministero della Salute. Registrati altri 51 morti che portano a 133.537 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 557.180 tamponi, con un tasso positività che sale a 2,45% (ieri 2,1%). In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi: sono 4.748 (ieri 4.689), con un aumento di 59 persone rispetto a ieri mentre sono 606 i ricoverati in terapia intensiva (+18 rispetto a ieri), con 58 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.675.867 i guariti (+ 7.610) e 172.618 gli attualmente positivi (+ 6.020).

Covid, i casi nelle regioni

In Lombardia sono 2.209 i contagi. Registrati altri 7 morti. Nel dettaglio, i tamponi effettuati sono stati 115.036, per un indice di positività dell’1,9%, secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia. In totale sono 34.330 le vittime dall’inizio della pandemia. Mentre nel Lazio sono stati 1.556 i contagi. Si registrano 8 morti. A Roma, segnalati 868 casi. Nel dettaglio, «nel Lazio su 47.802 tamponi (17.517 molecolari e 30.285 antigenici) si registrano 1.566 nuovi contagi (+290), 8 morti (+2), 706 ricoverati (+22), 91 in terapia intensiva (+2). I guariti sono 740. il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,2%. I casi a Roma città sono a quota 868», comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Covid, primo caso in Europa della variante sudafricana

Il primo caso della variante sudafricana del Covid individuato in Europa: il caso relativo ad una donna è stato confermato in Belgio. La paziente, una giovane positiva alla variante B.1.1.529, proviene dall’Egitto dopo aver fatto scalo in Turchia.