Bassetti: «No vax e no green pass fanno solo “caciara”. Non vanno invitati in tv». E abbandona lo studio

«Io faccio il medico e il divulgatore scientifico, vado in televisione per portare la scienza e non per partecipare a pollai di no-vax e no-Green pass che fanno solo “caciara”. Ieri a Piazzapulita sono stato attaccato e insultato senza nessun argomento scientifico ma solo per le mie posizioni pro-vaccino. Va messo un punto, questi no-vax e no-Green pass non vanno invitati». A parlare all’Adnkronos Salute è Matteo Bassetti, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che ieri ha abbandonato la trasmissione televisiva Piazzapulita su La7, lasciando in diretta il collegamento, dopo l’attacco del giurista Ugo Mattei.

Bassetti: «Non perdo tempo a farmi insultare»

«Ero da solo contro diverse persone il cui unico scopo era infangarmi e sinceramente non perdo tempo a farmi insultare da persone che non stimo», ha aggiunto. E sul conduttore, Corrado Formigli, «è stato carino, ci siamo sentiti e non ho nulla contro di lui», ha precisato l’infettivologo. «È evidente che queste persone portano in tv lo stesso atteggiamento che hanno nelle piazze – prosegue Bassetti – Ora va messo un punto però, io continuerò ad andare in televisione a parlare di vaccini e di scienza, anche a Piazzapulita, ma questi personaggi si devono dare una regolata. Alcune trasmissioni – conclude – si stanno trasformano in ring per liti tra pro-vax e no-vax, così vengono danneggiati i cittadini che ieri sera non hanno ricevuto un messaggio corretto».

Cosa è accaduto

Ecco cosa aveva detto il giurista. «La pubblicità di quanto è bravo Bassetti dobbiamo sentire – ha attaccato il giurista Mattei – Questo qui è un signore che chiaramente ha cambiato mestiere, va in televisione, fa il divulgatore propagandista di una certa linea, quella che il vaccino sia l’unica soluzione possibile». Parole che hanno fatto infuriare il professore e primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova che si è tolto l’auricolare e ha abbandonato la trasmissione.