Salvini: in piazza contro tutti i violenti, ma lunedì… Forza Italia al Pd: la vostra mozione è ambigua

Forza Italia non sosterrà la mozione del Pd per lo scioglimento di Forza Nuova. E rilancia con la proposta di una mozione contro tutti i totalitarismi. “I fatti di sabato scorso, le aggressioni nei confronti delle forze dell’ordine, l’assalto alla sede della Cgil, sono stati condannati in modo netto da tutte le forze politiche. Non ci possono essere ambiguità contro la violenza e contro chi usa una manifestazione di piazza per secondi fini. Al tempo stesso, però, le vicende degli ultimi giorni non vanno strumentalizzate politicamente”. Lo affermano in una nota congiunta i capigruppo di Forza Italia di Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Roberto Occhiuto.

“Proprio in questi momenti – continua la nota – è fondamentale rappresentare al Paese un comune sentire su temi così delicati. Non esistono totalitarismi buoni e totalitarismi cattivi. E per questo motivo non è possibile per i nostri gruppi firmare o sostenere la mozione presentata dal Partito democratico”.

“Ma proprio per superare le divisioni e dare un forte segnale di unità -aggiungono- avanziamo una proposta: tutti i gruppi, di Camera e Senato, lavorino ad una mozione unitaria contro tutti i totalitarismi, nessuno escluso. Un’iniziativa di questo tipo metterebbe immediatamente fine alle polemiche delle ultime ore. E sarebbe importante per distendere gli animi dopo giorni di tensione. Proviamoci, dunque. In caso contrario, questo il nostro pensiero, siano i gruppi di centrodestra a presentare insieme un documento parlamentare che esprima una ferma condanna contro gli assolutismi di ogni tipo”.

E anche Matteo Salvini fa un appello all’unità di tutte le forze politiche contro le violenze di piazza. Però – dice – anziché andare in piazza sabato prima del voto, andiamoci tutti insieme lunedì dopo che si è votato a Roma. “Scendiamo in piazza tutti insieme, un giorno dopo il voto e non un giorno prima, con il tricolore e senza altre bandiere (rosse), per condannare e isolare TUTTI i violenti, di ogni parte e colore. Il Pd accoglie questa proposta unitaria, o preferisce fare solo campagna elettorale?”, è l’appello del leader della Lega.