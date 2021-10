Salvini, attacco a Lamorgese: «Sono preoccupato, con lei i confini dell’Italia sono un colabrodo»

Nuovo attacco di Matteo Salvini al ministro dell’Interno. «La Lamorgese è “preoccupata” perché dodici Paesi Europei vogliono bloccare l’immigrazione clandestina. E fanno bene».

Salvini: «50.000 ingressi irregolari solo dal mare»

Il leader della Lega in un post pubblicato su Facebook aggiunge: «Io sono preoccupato perché la Lamorgese ha reso i confini italiani un colabrodo, con 50mila ingressi irregolari solo dal mare. Sveglia!». E pubblica i dati degli sbarchi: nel 2019 erano 7.939. Nel 202o sono stati 24.549. E quest’anno sono sbarcati 47.959.

Migranti, la richiesta di dodici Paesi dell’Ue

Proprio ieri dodici Paesi dell’Ue, non solo i “duri” del gruppo di Visegrad, hanno chiesto alla Commissione Europea di modificare il codice delle frontiere di Schengen per consentire agli Stati di erigere “barriere fisiche” per proteggere i confini esterni dell’Unione, finanziate dal bilancio Ue. Le “barriere fisiche”, hanno scritto i dodici ministri dell’Interno alla Commissione, «sembrano essere una misura efficace di protezione delle frontiere, che servono gli interessi dell’intera Unione, non solo degli Stati membri di primo arrivo». Per i dodici, cui va aggiunta la Slovenia che ha la presidenza di turno del Consiglio, questa misura “legittima” dovrebbe essere «adeguatamente finanziata dal bilancio Ue, in via prioritaria». Lo stesso dovrebbe valere per la Green Line a Cipro, che non è un confine esterno dell’Ue perché Bruxelles non ha mai riconosciuto l’occupazione turca della parte orientale dell’isola.

L’hotspot Lampedusa

Intanto proseguono a Lampedusa le operazioni per svuotare l’hotspot di contrada Imbriacola. Nel centro, dopo la tregua sul fronte degli sbarchi concessa dal maltempo con gli ultimi approdi registrati mercoledì scorso, si trovano attualmente 416 migranti a fronte di 250 posti. La Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale ha disposto il trasferimento di 220 ospiti: saranno imbarcati sulla nave quarantena Azzurra se le condizioni meteo permetteranno l’attracco dell’imbarcazione.