Roma, il Pd attacca il Tg2: «Oscurata la piazza di Gualtieri». FdI: «Meglio per lui, era mezza vuota»

L’ultima fiammata di campagna elettorale romana la regala una pretestuosa polemica contro i Tg Rai (1 e 2), accusati di faziosità dalla sinistra e dal Pd. Ad attaccare le due testate per via dei servizi sulle manifestazioni conclusive dei candidati Enrico Michetti e del suo rivale Roberto Gualtieri, è la senatrice dem Valeria Fedeli. «Credo – ha detto – che mostrare immagini delle piazze dei candidati della destra e non darle di quelle dei candidati del centrosinistra non sia fare corretta informazione. Purtroppo è quello che hanno fatto questa sera Tg2 e Tg1 oscurando la manifestazione di Piazza del Popolo e dando conto, secondo me in maniera parziale, delle manifestazioni dei candidati di Roma Enrico Michetti e Roberto Gualtieri».

Gasparri: «Solite faziosità della sinistra contro il Tg2»

Una polemica che il centrodestra restituisce prontamente al mittente. Il primo ad intervenire è Maurizio Gasparri, componente della Vigilanza Rai. «La Fedeli compri un televisore – ha ironizzato l’esponente di Forza Italia -. Si accorgerebbe che il Tg2 ha seguito con un inviato il segretario del suo partito Letta a Torino per le elezioni. Gli esponenti del Pd – ha aggiunto il – hanno gli occhi foderati di prosciutto. Negano la serietà del Tg2 e tacciono sul Tg1 che ha censurato gli scandali degli amici di De Luca e del Pd campano. Sono le solite faziosità della sinistra contro il Tg2».

Mollicone e Santanché: «Il Pd pretende un trattamento da Tg3»

A rincarare la dose provvede Federico Mollicone, di Fratelli d’Italia e anche lui della Vigilanza Rai. «Ci domandiamo dove fossero questi stessi parlamentari. Letta, da candidato a Siena, andava in onda a reti unificate tutte le sere». «Certo – ha concluso -, se poi la Fedeli e il Pd si aspettano che il Tg2 riservi loro lo stesso trattamento del Tg3, allora capisco meglio le loro proteste». Addirittura tranciante il commento di Daniela Santanché, anche lei di FdI. «Forse – ha dichiarato – il Pd dovrebbe riflettere se non sia un favore quello fatto dal Tg1 e dal Tg2 nel non mostrare la piazza di Gualtieri che, a differenza di quella di Michetti, era mezza vuota».