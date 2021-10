Rita Dalla Chiesa svergogna la Raggi: con una foto di Ponte Milvio dimostra il suo fallimento

Rita Dalla Chiesa ancora una volta non esita a mostrare tutta la sua indignazione. Su Twitter pubblica la foto di un marciapiede di Roma con tantissime cassette della frutta accatastate una sull’altra. «Ponte Milvio adesso. Grazie, Roma», scrive la giornalista. Una foto che mostra ancora una volta la Capitale sporca e che non viene ripulita neanche alla vigilia delle elezioni.

Rita Dalla Chiesa e i precedenti post

Non è la prima volta che Rita Dalla Chiesa posta foto di rifiuti e cassonetti indecenti per le vie di Roma. Un anno fa aveva scritto lapidaria: «Non meritiamo nemmeno di vivere nei rifiuti, nell’odore terrificante, fra i topi e i cinghiali».

Altro attacco

E poi a giugno di un anno fa aveva rincarato la dose. La giornalista aveva condiviso su Twitter alcuni scatti accompagnati da un commento: «Lo schifo di Piazza Jacini, Vigna Clara, a Roma. Davanti a un supermercato». E poi ancora: «Altro che guanti e mascherine». Un altro chiaro atto di accusa nei confronti dell’amministrazione guidata dalla pentastellata Virginia Raggi.

I sindacati: «Un copione che i romani conoscono»

Come ricorda Liberoquotidiano anche i sindacati tramite una nota hanno espresso nelle scorse settimane tutta la loro disapprovazione. «Un copione che i cittadini romani conoscono a memoria, e un degrado ambientale e civile che toglie dignità alla capitale e a tutta la regione. Il rischio emergenza sanitaria ha portato questa amministrazione alle soglie del commissariamento, che continuiamo a ritenere, nell’immediato, l’unica via possibile per uscire dall’impasse ciclico di un sistema sempre alle soglie del crollo e del conseguente spettro di un disastro ambientale».