Rita Dalla Chiesa, bastonata alla Raggi: «Non meritiamo di vivere tra topi e cinghiali»

Rita Dalla Chiesa è persona sobria ed elegante. Le sue prese di posizione, pertanto, sono ineccepibili anche se affilate come una lama che entra dritta dritta nell’incapacità della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Non è la prima volta che Rita Dalla Chiesa la “bastona” sui social, postando foto di rifiuti e cassonetti indecenti per le vie di Roma. Ora parte con un nuovo attacco lapidario dopo un tweet della stessa Virginia Raggi.

«Non meritiamo di vivere con questi odori terrificanti»

Che polemizzava con Zingaretti e la decisione della Regione Lazio sulle discariche di Roma. Il nuovo Piano rifiuti regionale prevede infatti che la Capitale dovrà essere autonoma nello smaltimento per tutto il ciclo, senza più appoggiarsi ai territori limitrofi. “È fatto obbligo di realizzare uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Roma Capitale per rispondere all’autosufficienza di Roma Capitale; e uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale)” E’ quanto si legge nell’emendamento della Regione Lazio. Ciò ha fatto andare su tutte le furie il sindaco di Roma. “Zingaretti, parli di furbizie sui rifiuti. L’unica furbizia è quella del tuo piano regionale. Roma e i suoi tre milioni di abitanti non meritano altre discariche e tmb nella loro città. Non rispetti nemmeno la parola data”.

Rita Dalla Chiesa stronca la Raggi: «Parli tu…»

La conduttrice non ne vuole sapere dei “dispetti” tra Raggi e Zingaretti. Capricci che di fatto non risolvono la situazione indecorosa delle vie di Roma. Quindi, poche chiacchiere. Rita Dalla Chiesa risponde riassumendo l’opinione comune dei cittadini di Roma, avviliti, esausti nel vedere la loro città sommersa dai rifiuti. E facendo il verso alla Raggi scrive: “Non meritiamo nemmeno di vivere nei rifiuti, nell’odore terrificante, fra i topi e i cinghiali”, ha scritto la conduttrice, che non ha però ricevuto risposta dal sindaco.