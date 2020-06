Rita Dalla Chiesa alla Raggi: «Guarda lo schifo che c’è a Roma, altro che guanti e mascherine»

Rita Dalla Chiesa torna a denunciare le vergognose condizioni in cui si trova Roma: sacchetti di spazzatura abbandonati per strada, cumuli di rifiuti sparsi davanti ai cancelli di un parco. Non solo: anche erbacce che testimoniano lo stato di degrado e di abbandono in cui si trova la Capitale. La giornalista ha condiviso su Twitter alcuni scatti accompagnati da un commento: «Lo schifo di Piazza Jacini, Vigna Clara, a Roma. Davanti a un supermercato», ha scritto. «Altro che guanti e mascherine». Un chiaro atto di accusa nei confronti dell’amministrazione guidata dalla pentastellata Virginia Raggi.

Rita Dalla Chiesa e le immagini del degrado

Le immagini parlano da sole. In una foto si vede chiaramente lo stato di degrado in cui versa il verde pubblico: erbacce e vegetazione incolta. Poi pile di scatoloni e rifiuti ammassati un po’ dovunque e sporcizia sui marciapiedi. Scene di degrado che sono state immortalate dalla giornalista e che sono diffuse in tutta la città. Proprio per questo Rita Dalla Chiesa ha fatto notare che guanti e mascherine lasciate dai romani per strada non c’entrano assolutamente nulla. La mancata raccolta dei rifiuti e lo stato di degrado in cui si trova Roma è stato più volte denunciato da Rita Dalla Chiesa, negli ultimi anni. Non è infatti la prima volta che la giornalista si scaglia contro la Raggi sulla mancata raccolta dei rifiuti e sulla presenza di ratti e topi in pieno centro. L’ultimo episodio, come ricorda il Giornale, era avvenuto poco prima della quarantena.

La reazione dei romani

Un duro j’accuse che ha trovato d’accordo i romani. Scrive un utente: «È così in mezza Roma. Soprattutto le vie secondarie e residenziali. E tra le erbacce spuntano i topi…». E un altro osserva: «Ma questi negano anche se ce li metti con il naso lì. È allucinante! Non è mai vero nulla». E un altro aggiunge: «C’è l’erba che oramai copre i marciapiedi ma alla gente va bene così, non tocchiamo il sindaco. La cosa strana è che fino a otto nove mesi fa era attaccata tutti i giorni dai tg della Rai e non, e da quasi tutti i quotidiani nazionali, ora tutti zitti. Parliamo di Roma, la capitale».

Ecco le foto pubblicate da Rita Dalla Chiesa