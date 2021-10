Nel derby di centrodestra ad Afragola vince Pannone, il candidato indicato da Fratelli d’Italia

“Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto” (John Donne)… E Voi, in questi mesi,. Grazie per avermi sostenuto, Grazie per avermi accompagnato, Grazie per avermi incoraggiato, Grazie per avermi infuso forza e determinazione, Grazie per tutto il tempo speso insieme, Grazie per gli indimenticabili momenti, Grazie per ogni sguardo, Grazie per ogni parola spesa, Grazie per ogni sorriso, Grazie per avermi scelto”, ha scritto Pannone sul proprio profilo Fb.