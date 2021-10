Mediaset rivoluziona il palinsesto 2020: addio a “Una vita”, torna l’atteso “Brave and Beautiful”

Il 2022 ci porterà, tra le varie novità del palinsesto televisivo, un cambio della programmazione Mediaset. Tra i prodotti che spariranno da Canale 5, spicca la soap opera Una Vita. Una notizia che ha amareggiato i fan della telenovela spagnola che ha ottenuto un enorme successo in Italia, conquistando una media di circa tre milioni di spettatori. È riuscita a sorpassare – in termini di share e di telespettatori – persino Beautiful, che gpde del traino del tg. Una Vita, infatti, giungerà al termine.

Mediaset. torna Brave and Beautiful

Poi ci sono i ritorni. Grande attesa nei prossimi mesi per Brave and Beautiful, la serie turca con Cesur e Suhan che lo scorso settembre è stata sospesa per lasciare spazio a Uomini e donne di Maria De Filippi. Brave and Beautiful, dopo un avvio in sordina, ha appassionato i telespettatori raggiungendo ottimi risultati in share. La trama è intrigrante, con risvolti gialli. Il gran finale di Una Vita si preannuncia a sorpresa. Nel dettaglio, la soap iberica chiuderà i battenti il prossimo anno e calerà il sipario su questo prodotto che aveva preso il posto di Centovetrine. La soap italiana venne sospesa dopo il crollo di ascolti registrato nelle ultime stagioni, costringendo i vertici Mediaset ad interrompere la produzione.

In pectore l’acquisto di nuove soap

Il finale si preannuncia particolarmente frizzante. Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che ci sarà l’uscita di scena di Felipe. Deciderà di abbandonare Acacias per trasferirsi in Svizzera con la sua nuova fiamma. Genoveva, invece, morirà dopo essere stata colpita dal marito con un’arma da fuoco. Come anticipato, per una soap che sarà eliminata dalla programmazione Mediaset del 2022, ce ne sarà un’altra pronta a tornare per allietare i nostri pomeriggi. Dal canto suo, Brave and Beautiful questa estate ha saputo appassionare il pubblico con gli intrighi e la passione travolgente dei due protagonisti Cesur e Suhan. È stata interrotta, per volere dei vertici del Biscione, preferendo recuperarla direttamente nel corso del 2022. Il racconto è stato interrotto a fine estate sul più bello. Altra novità, la conferma dell’acquisizione dei diritti per la messa in onda della soap Dos Vidas, che andrà in onda sempre nel 2022 su Canale 5. Ma non si esclude che nel corso dei prossimi mesi, i vertici Mediaset possano acquistare anche i diritti per nuove soap da trasmettere tra l’estate e l’autunno prossimi.