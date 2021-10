Leoluca Orlando indagato per bilanci comunali falsi insieme ad altri 23 dirigenti ed ex assessori

Leoluca Orlando indagato per “falso in atto pubblico”

L’accusa contestata dalla Procura di Palermo è “falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico”. I magistrati nel loro provvedimento spiegano: “I pubblici ufficiali sottoscrivevano e inviavano all’ufficio Ragioneria generale delle schede di previsione di entrate sovrastimate; (tenuto conto dei dati – a loro noti – degli effettivi accertamenti delle entrate nelle annualità precedenti). Così inducendo in errore il consiglio comunale di Palermo sulla verità dell’atto; determinandolo ad adottare la deliberazione con la quale veniva approvato il bilancio di previsione”. Un capitolo tra le accuse riguarda i bilanci di previsione, un altro i rendiconti di gestione. I magistrati contestano a Orlando anche una direttiva del 18 giugno 2018: “per avere in un atto pubblico facente fede fino a querela di falso… esposto dati falsi; e in particolare riportato crediti da riconoscere/transigere del Comune verso le società partecipate inferiori rispetto a quelle reali”.

Orlando: “Attendo di essere ascoltato per fare chiarezza”

Il riferimento è ai debiti del Comune verso l’Amat, la società che gestisce il trasporto pubblico in città: sarebbero stati “quantificati falsamente in soli 197mila euro, per l’anno 2016, a fronte di crediti della società privi di impegni di spesa pari a 8 milioni e 890amila euro”. “Ho avuto comunicazione dell’avviso di un’indagine, esaminerò gli atti depositati dalla Procura della Repubblica e per fare massima chiarezza attendo di essere ascoltato dai magistrati titolari delle indagini sul merito e sulle competenze in una materia, peraltro, particolarmente tecnica”. Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha commentato la sua iscrizione nel registro degli indagati.

L’ex comandante della Polizia Municipale: “Sarà una bolla di sapone”

Tra gli indagati c’è, tra gli altri, Gabriele Marchese, ex comanfante della Polizia Municipale. Il quale in un colloquio con l’Adnkronos ha dichiarato: “Sono stato chiamato dalla Guardia di Finanza per andare questa mattina. Per quanto mi riguarda, sono sereno, e sono certo che la vicenda a mio carico finirà in una bolla di sapone. Insomma, sono fresco come un quarto di pollo”. “Non so a quale periodo si riferisca l’inchiesta a mio carico – prosegue mentre si reca dalla Guardia di Finanza -. Ma sono convinto che sarà una banalità, un’accusa ridicola. Ovviamente, non parlo per gli altri ma solo per me”. “Mi pare una bolla di sapone – dice ancora Marchese che è andato in pensione un anno e mezzo fa – Per quanto riguarda la mia posizione ribadisco che sono tranquillo. Ci può esser stato qualche piccolo errore di scheda: quando ero Comandante di Polizia municipale, ma da verificare. Se falsi ci sono stati li avranno fatti ad altri livelli, noi mandavamo solo le schede dei servizi; ma il bilancio veniva approvata da altri uffici. Comunque, per me sono da leggere queste carte che mi riguardano. Ma sono convinto che sono cose banali”.

Palermo, gli altri indagati oltre a Leoluca Orlando

Ecco chi sono gli indagati, oltre a Gabriele Marchese: che adesso hanno trenta giorni di tempo per presentare memorie a difesa o essere ascoltati dai pm, prima di un’eventuale richiesta di rinvio a giudizio: Luciano Abbonato (ex assessore comunale al Bilancio); Lucetta Accordino (dirigente servizi Affari generali), Carmela Agnello (ex ragioniere generale oggi ai Beni confiscati e Edilizia scolastica); Cosimo Aiello (ex componente collegio revisori), Marcello Barbaro (ex presidente del collegio dei revisori); Paolo Basile (attuale ragioniere generale), Leonardo Brucato (ex dirigente del settore Tributi oggi alle Circoscrizioni).

Alti funzionari nei guai

Ancora: Roberto d’Agostino (ex assessore al Bilancio), Paola Di Trapani (ex dirigente Attività produttive oggi dirigente Verde); Salvatore Di Trapani (ex revisore), Carlo Galvano (ex dirigente condono edilizio); Antonino Gentile (ex assessore al Bilancio), Mario Lo Castri (ex dirigente dei Lavori Pubblici); Marco Mazzurco (ex revisore), Vincenzo Messina (capo della Polizia municipale); Antonino Mineo (ex revisore), Luigi Mortillaro (ex dirigente del servizio Bilancio); Sebastiano Orlando (ex revisore), Sergio Pollicita (capo di gabinetto); Paolo Porretto (ex dirigente Sportello unico), Stefano Puleo (ex dirigente tributi); Daniela Rimedio (ex dirigente servizio Tari oggi risorse immobiliari).