La sfida sanguinaria di “Squid game” fa volare Netflix: in 28 giorni l’hanno vista 142 milioni di persone

Mente la piattaforma di streaming affronta in questi giorni la prima protesta di alcuni dipendenti per i contenuti dello spettacolo ‘The Closer’ del comico Dave Chappelle, accusato di aver deriso i trans, i dati di mercato la premiano oltre le aspettative più rosee, che invertono la tendenza del lento avvio del 2021, quando si pensava ad una forte flessione della domanda eccezionale di streaming registrata durante la pandemia. Oltre a ‘Squid Game’, che ha soffiato il record di titolo più visto di sempre sulla piattaforma alla serie in costume ‘Bridgerton’, al successo hanno contribuito anche serie come ‘Sex Education’, ‘La regina degli scacchi’ e ‘La casa di carta’ (la quinta serie è stata vista da 69 milioni di spettatori nelle prime quattro settimane dalla pubblicazione).

“Stiamo producendo serie e film ‘locali’ in circa 45 Paesi e abbiamo instaurato profonde relazioni con le comunità creative di tutto il mondo”, ha spiegato in una lettera agli azionisti Netflix che prevede di andare ancora meglio nel periodo prenatalizio, grazie anche alla nuove stagioni di serie di successo come ‘Tiger King’ e ‘Cobra Kai’. Inoltre, l’acquisizione in via di definizione della Roald Dahl Story Company, la società che detiene i diritti delle opere del grande autore di storie per bambini, il che porterà sulla piattaforma titoli come ‘La fabbrica di cioccolato’ e ‘Matilda’.

Un valore di 900 milioni di euro per la serie del “calamaro”

In 28 giorni, dalla prima messa in onda, hanno visto il “gioco del calamaro” ben 142 milioni di persone nel mondo, i due terzi degli abbonati a Netflix: i precedenti detentori dei primati, infatti, erano ‘Bridgerton’ per i telefilm (82 milioni) e ‘Tyler Rake’ per i film (99 milioni). Ulteriore dato interessante: due terzi degli abbonati hanno terminato la visione nel giro di 23 giorni. Trasformando queste cifre in dollari, è stato calcolato che ‘Squid Game’ produrrà circa 900 milioni di valore per Netflix.