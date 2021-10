La poliziotta No Green Pass smaschera la Lamorgese: “Tutti sapevano che sabato c’erano gli estremisti” (video)

La vice questore Alessandra Schilirò, sospesa dalla polizia dopo aver partecipato alla manifestazione No Green Pass di piazza San Giovanni nel settembre scorso, ieri è tornata in tv all’Arena di Massimo Giletti. “Ho un certificato che mi potrebbe far avere l’esonero vaccinale, ma per me il green pass è inconcepibile. La manifestazione no green pass di sabato scorso? E’ stato un flop clamoroso”, ha sintetizzato la Schilirò.

La poliziotta No Green Pass e gli infltrati violenti

Ma lei a quella manifestazione non è andata, e non per paura: “Non sono andata a Roma, sabato – dice la Schilirò – perché sapevo che in piazza ci sarebbero stato degli estremisti, oggi si sa tutto con i social, andare a una manifestazione è come andare a una festa, chi va si informa prima sugli invitato, se non gradisci non vai…”. Tutti sapevano, anche tra le forze dell’ordine, tranne il ministro Lamorgese: “Non ci voleva la sfera di cristallo per capire quello che sarebbe succsso, è in atto un tentativo di delegittimazione del dissenso, anche la violenza delle parole serve alla causa, ma non accuso la polizia, non giudico i colleghi, so che è difficile gestire l’ordine pubblico non sono estremista, sono moderata…”.