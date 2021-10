La matrice dell’omicido di David Amess è islamica: per la polizia inglese “è stato un atto terroristico”

E’ in corso nella chiesa cattolica di Saint Peter a Leigh-on-Sea, il luogo dove ieri è stato accoltellato a morte, una messa in suffragio del parlamentare conservatore David Amess. Lo riferiscono i media britannici, ricordando come Sir David fosse un cattolico praticante. Il parlamentare è stato ucciso durante un incontro con alcuni suoi elettori in una chiesa metodista.

La matrice islamica del delitto di David Amess

Si è trattato di un atto di terrorismo: a formalizzare la matrice dell’attentato costato la vita al deputato conservatore britannico David Amess è stata la polizia. Le prime indagini hanno rivelato “un possibile movente legato all’estremismo islamico“, secondo quanto comunicato dalla Metropolitan police. L’agguato – è poi stato precisato – è stato dichiarato atto terroristico dal coordinatore nazionale per la politica antiterrorismo, vice commissario Dean Haydon.

La polizia britannica sta dando la caccia a possibili complici del 25enne – cittadino britannico di origini somale, secondo le indiscrezioni riportate dai media – arrestato subito dopo l’agguato al deputato. Ma le indagini proseguono, e nel quadro di queste indagini sono in corso perquisizioni in due abitazioni a Londra, riportano i media. Arrestato immediatamente dopo che Sir David è stato accoltellato a morte durante un incontro con i suoi elettori, il 25enne sospetto è sotto custodia presso una stazione di polizia dell’Essex.

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, è intanto arrivato sul luogo dell’agguato, a Leigh-on-Sea. Davanti alla chiesa dove è avvenuto l’attacco il premier – accompagnato dal leader laburista Sir Keir Starmer e dal ministro dell’Interno Priti Patel – è rimasto in silenzio in omaggio alla memoria del parlamentare.

La massima allerta per tutti i parlamentari britannici

Tutti i parlamentari britannici saranno contattati dall’Operazione Bridger, iniziativa di sicurezza organizzata dalla polizia, per prendere accordi a tutela dei legislatori a seguito dell’uccisione del deputato conservatore David Amess. I politici saranno “informati di tutte le misure relative alla loro sicurezza personale”, hanno annunciato oggi i vertici delle forze di polizia del paese. I responsabili “parleranno con i parlamentari anche delle disposizioni di sicurezza per tutti gli eventi a cui hanno intenzione di partecipare nei prossimi giorni, in modo che possano essere forniti loro i consigli appropriati”. “Incoraggiamo i parlamentari a segnalare immediatamente eventuali problemi di sicurezza alle forze di polizia locali al fine di proteggere se stessi, il personale e i membri del pubblico che partecipano agli incontri”, ha concluso il National Police Chiefs’.