Accoltellato a morte il deputato conservatore David Amess, la Gran Bretagna sotto choc

Il deputato conservatore David Amess è stato ucciso con più coltellate sferrate nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea da un uomo che è stato poi arrestato. La Gran Bretagna è sotto choc per la morte di David Amess.

La polizia dell’Essex ha affermato di aver arrestato l’uomo proprio in relazione all’accoltellamento del deputato conservatore e di aver recuperato l’arma utilizzata nell’aggressione puntualizzando, su Twitter ”non stiamo cercando nessun altro”.

Sky News ha riferito che il deputato è stato accoltellato ”un certo numero di volte” mentre partecipava a un incontro con i suoi elettori. Amess ha ricevuto le prime cure sul posto e le sue condizioni sono apparse subito disperate.

”Siamo stati chiamati per un accoltellamento a Eastwood Roadd North poco dopo le 12:05. Un uomo è stato arrestato poco dopo e non stiamo cercando nessun altro. Forniremo maggiori informazioni quando le avremo”, si legge nella nota della polizia.

Le bandiere fuori dal Palazzo di Westminster sono state ammainate a mezz’asta in segno di lutto per la morte di David Amess e il premier britannico Boris Johnson è rientrato a Downing Street da Bristol, dove ha presieduto una riunione di governo.

Il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps è stato fra i primi a rendere omaggio ad Amess parlando di notizia “terribile” e “tragica”.

Su Twitter, il ministro ha scritto: ”brutte, tragiche notizie su David. Un uomo devoto, premuroso e un vero parlamentare, che ha perso la vita servendo gli elettori per i quali ha lavorato incessantemente per tutta la sua carriera. I miei pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento”.

“Straziante venire a sapere della morte di Sir David Amess. Uomo perbene e parlamentare rispettato, ucciso nella sua stessa comunità mentre svolgeva il suo dovere. Un giorno tragico per la nostra democrazia. I miei pensieri e le mie preghiere vanno alla famiglia di David“, ha scritto su Twitter l’ex-premier britannica Theresa May.

E ora, dopo l’ennesimo fatto di sangue, la politica britannica si trova di fronte alla necessità di rivedere i dispositivi di sicurezza per i parlamentari.

Tra i primi a chiedere una “revisione indipendente” è Robert Halfon, deputato conservatore dell’Essex, in una dichiarazione al Telegraph.

“Questa è la terza volta e ogni volta diciamo che non lasceremo che accada di nuovo e niente cambia”, ha detto Halfon dopo la notizia dell’accoltellamento e della morte del collega di partito David Amess.

“Siamo tutti esposti, e teniamo i nostri incontri con gli elettori e tutti sanno chi siamo e dove viviamo. Questo è un problema serio”, ha aggiunto il deputato, che chiede una “revisione indipendente” delle misure di sicurezza a protezione dei parlamentari.

“La cosa meravigliosa dei parlamentari britannici è che sono accessibili agli elettori – ha detto ancora Halfon – io non so la risposta, se abbiamo bisogno di polizia o di addetti alla sicurezza” durante gli incontri pubblici.

“Oggi i rappresentanti eletti di tutti gli schieramenti politici saranno uniti nella tristezza e nello shock. In una democrazia, i politici devono essere accessibili e soggetti a controllo, ma nessuno merita di essere ucciso mentre lavora e rappresenta i propri elettori”, dice, in una nota riportata dal Guardian, la prima ministra scozzese, Nicola Sturgeon, commentando la notizia della morte di Amess, aggredito in chiesa.