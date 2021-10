“Hai la discarica nel cervello”: Sgarbi umilia Toscani che aveva offeso la Sicilia e i siciliani

A sentire Oliviero Toscani insultare la Sicilia, Vittorio Sgarbi non si trattiene. E sfoga tutto il suo furore contro le parole dure contro la Sicilia e i suoi abitanti pronunciate dal fotografo radical chic in una recente intervista a Repubblica. Parlando del patrimonio artistico e culturale dell’isola Toscani ha sentenziato: “Tutta roba creata da madre natura o che hanno realizzato gli avi dei siciliani di oggi. I residenti attuali non hanno alcun merito per la bellezza che abbonda in Sicilia. Si ritrovano in mezzo a un tesoro inestimabile che davvero non meritano. Anzi”. E argomentava defindendo l’Isola una “discarica di intelligenze”. Sempre divisivo e offensivo nei suoi interventi.

Sgarbi umilia Oliviero Toscani

Una bassezza a cui sempre dalle colonne di Repubblica ha risposto Sgarbi, postando sulla sua pagina Fb la replica fatta a Repubblica Palermo. E al solito, il critico d’arte picchia durissimo: “Dissento da Toscani la Sicilia è avanguardia“. Professore Sgarbi – la domanda – ma la Sicilia è davvero una discarica di intelligenze come sostiene il fotografo Oliviero Toscani? Si infuria il crititco d’arte: “Non è vero: Franco Battiato è adorato come una divinità, Leonardo Sciascia è l’intellettuale più influente assieme a Pasolini. La pittura ha avuto, a parte Renato Guttuso, i meravigliosi Fausto Pirandello e Piero Guccione. La discarica è nel cervello di Toscani. L’avanguardia della cultura italiana parte dalla Sicilia e la politica l’affossa. Può darsi”, scrive Sgarbi. Ma l’offesa ai siciliani è irricevibile e ignobile in quelle forme espresse da Toscani.

“La Sicilia è avanguardia”