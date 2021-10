Gli estremisti di sinistra e gli anarchici sono i più violenti: lo conferma uno studio Ue

Nelle violenze di piazza non c’è solo la matrice fascista. Giorgia Meloni parlando degli scontri di sabato ha smontato la narrazione della sinistra: «Ho parlato di matrice fascista e antifascista, perché ci sono stati dodici arrestati di estrema destra a Roma e circa 30 denunciati dei centri sociali a Milano e quattro a Torino». E una conferma che la maggioranza degli scontri hanno una matrice rossa arriva da uno studio Ue che, numeri alla mano, dimostra che la maggior parte degli attacchi di non matrice jihadista avvenuti negli ultimi anni in Europa e in Italia sono stati attuati da gruppi di estrema sinistra o anarco-insurrezionalisti. In Europa nel 2020 gli attacchi di tipo terroristico sono stati 422. Di questi 314 sono attribuibili a jihadisti e 48 a gruppi di estrema sinistra. A fotografare la situazione, come si legge su Il Giornale, è il report annuale Te-Sat (Terrorism situation and trend report 2021). In Italia lo scorso anno non c’è stato nessun episodio terroristico legato all’estrema destra, mentre 23 sono stati quelli riconducibili a gruppi anarco-insurrezionalisti o similari. Per chi li avesse dimenticati basti ricordare l’attacco ai cantieri No-Tav e i cortei violenti di Torino. Episodi che puntualmente vengono dimenticati dagli esponenti della sinistra.