Giorgetti gioca a scacchi con Salvini: muove i pedoni e nasconde la mossa finale. Il retroscena

Giorgetti e Salvini, rapporto complesso, una partita a scacchi che Verderami esamina nel suo retroscena sul Corriere della Sera, oggi in edicola. Dopo le fibrillazioni interne alla Lega la partita tra il ministro e il segretario della Lega non ha vincitori. Giorgetti- scrive Verderami – “è la rappresentazione plastica di come si possa vincere perdendo. Perché è vero che Salvini ha riaffermato il suo primato nella Lega. Ma è altrettanto vero che – ribadendo la lealtà del Carroccio al governo Draghi – ha assecondato la linea politica del suo numero due”.

Lega, l’obiettivo di Giorgetti

consolidare il suo ruolo nella Lega. La partita di questa settimana ha raggiunto il suo fine. “Così ha fatto anche stavolta: progettava di portare il Carroccio a Draghi e (finora) gli è riuscito. Non si è «venduto al premier», come sostengono i suoi “E in fondo questa era e resta la funzione di Giorgetti nel partito: non ha le stimmate del leader ed è troppo pigro per provarci. Le battaglie che si intesta mirano a un obiettivo, non a un ruolo”, si legge nelle rubrica “SetteGiorni” sul quotidiano di via Soferino. L’obiettivo, secondo l’analisi dell’editorialista e quello di. La partita di questa settimana ha raggiunto il suo fine. “Così ha fatto anche stavolta: progettava di portare il Carroccio a Draghi e (finora) gli è riuscito. Non si è «venduto al premier», come sostengono i suoi detrattori salviniani: semmai cerca di far fare al partito un investimento nel «brand di Draghi». Per questo Giorgetti è soddisfatto: «se il mio segretario e il premier sono contenti, io sono felice».

Altro che “sottomissione” a Salvini: quello di Giorgetti è un investimento

Per cui è ingenuo chi ritiene che il sottosegretario leghista abbia fatto atto di sottomissione al capo quando ha dichiarato: «Salvini è il segretario della Lega e io sto nella Lega». Oppure: «Decide Matteo. Io la mia continuerò a dirla». Il suo all’interno della Lega è un investimento nell’investimento. Draghi riporta infatti le parole di Giorgetti, quando ha sottolineato come – con l’ingresso nel gabinetto Draghi – «sapevamo che si trattava di un investimento. Ora che abbiamo seminato, dobbiamo aspettare la raccolta». Ma l’investimento è anche il suo. Il nervosismo di Salvini, che dopo il voto ha subito sfidato Draghi sulla riforma del catasto, rivela due errori da parte del segretario della Lega: ha commnesso “un errore di metodo e di merito. Di metodo perché – rivela Verderami – come riconosce un dirigente leghista, «a forza di penultimatum ci stiamo logorando da soli». Di merito perché non c’è oggi alternativa al patto di governo”, secondo Giorgetti.

Verderami: “Interessante vedere come si muoverà Salvini”