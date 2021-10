FdI rilancia la petizione per le dimissioni della Lamorgese: «Non garantisce la sicurezza»

«Non puoi garantire sicurezza? Non puoi fare il ministro dell’Interno». Dopo i fatti di sabato a Roma (e non solo), FdI ribadisce la richiesta di dimissioni del ministro dell’Interno, rilanciando anche la petizione “Sfiduciamo Lamorgese”. «Violenza di piazza, assalto annunciato alla Cgil, aumento dell’immigrazione clandestina, rave party illegali e scarso controllo del territorio. È arrivato il momento di sostituire il ministro degli Interni», si legge nel testo della petizione, che si può firmare anche online sul sito di Fratelli d’Italia.

Meloni: «Lamorgese non garantisce sicurezza, non può fare il ministro»

«Dopo lo scandaloso caso del rave party di ferragosto, la Lamorgese conferma la sua linea di condotta: se si accorge del reato, te lo fa portare a termine», ha scritto Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook, chiedendo: «Un ministro dell’Interno che non interviene perché “sarebbe stato pericoloso”, quale sicurezza dovrebbe garantire ai cittadini?». «La gestione dell’ordine pubblico durante l’assalto alla Cgil è l’ennesima dimostrazione della sua inadeguatezza: non puoi garantire sicurezza? Non puoi fare il Ministro dell’Interno», ha quindi concluso la leader di FdI, rilanciando la petizione. A Torino, dove si trovava per un comizio elettorale a sostegno di Paolo Damilano, Meloni si era detta «preoccupata», rispospondendo a chi le chiedeva se lo fosse per possibili violenze domani, nel giorno dell’introduzione del Green pass obbligatorio: «Finché c’è Lamorgese al ministero dell’Interno sono molto preoccupata, perché la Lamorgese non sa fare il suo lavoro».

Lollobrigida: «Il ministro non ha raccontato la verità»