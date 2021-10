Aggredisce il poliziotto ma non viene arrestato: l’agente non aveva il Green pass per entrare in Questura

Niente Green Pass, niente denuncia. Il paradosso del certificato verde tocca anche gli agenti di polizia, impossibilitati a portare a termine il proprio lavoro perfino quando vengono aggrediti.per l’impossibilità di entrare in Questura da parte del poliziotto vittima di un uomo ubriaco, che lo ha poi aggredito. E’ accaduto a Torino, dove un uomo, che stava danneggiando i monopattini parcheggiati in una via alla periferia di Torino, è stato sorpreso da un poliziotto fuori servizio. Dopo una breve colluttazione tra i due,. Un arresto poi sfumato perché l’agente non aveva il Green pass e quindi non poteva entrare in questura per compilare gli atti. Al poliziotto è stato suggerito di andare a casa e compilare la denuncia dal proprio pc personale, ma l’agente si è rifiutato. E’ così sfumato l’arresto per l’aggressore, che si preso solo una denuncia. Il tema del Green Pass obbligatorio, tra i poliziotti, è molto sentito. Diversi gli agenti sospesi dal servizio per essersi rifiutati di esibire il Green Pass nel giorno in cui è diventato obbligatorio.