Uomini e donne, debutta la tronista trans. Il corteggiatore si tira indietro: va contro la mia natura

Uomini e donne, debutta la tronista trans Andrea Nicole. Il format di Maria De Filippi sceglie dunque un percorso già battuto da altre trasmissioni di successo, da Ballando con le stelle alla nuova edizione di X Factor, tutta incentrata sull’apologia del pensiero gender in nome dell’abbattimento dei muri della biologia…

Ma il confronto con i corteggiatori scesi in studio senza sapere che avrebbero trovato Andrea Nicole non è andato tutto liscio. Alcuni hanno confessato di sentirsi in difficoltà. “Il corteggiarti è una cosa che mi blocca, mi fa strano, se non lo avessi saputo sarebbe stato diverso. Mi fa strano, è una cosa strana – ha dichiarato il corteggiatore Alessio – Non me la sento non voglio farti perdere tempo”. Non ha usato mezzi termini Stefano: “Va contro la mia natura corteggiarti, ma hai chiesto sincerità ed io non sono qua per perdere tempo. Apprezzo quello che sei e la tua storia, ma per me non ci sono possibilità, non me la sento”.

Andrea Nicole ha 29 anni e ha iniziato il suo percorso di transizione a 15 anni. “Nel 2014 – ha sottolineato – sono volata a Barcellona per l’intervento e il cambio dei documenti. Non voglio dire che dal 2014 sono una donna perché sento di esserlo dalla nascita. Diciamo che dal 2014 anche lo stato italiano mi riconosce come una donna”. Secondo lei la reazione dei corteggiatori che si sono tirati indietro è fondata solo sul pregiudizio.

Maria De Filippi è intervenuta per rilevare che un effetto del genere sui corteggiatori era prevedibile, “ma spero – ha aggiunto – che dopo la reazione iniziale capiscano che non c’è niente da guardare o controllare cosa non vada, ma solo da capire”.