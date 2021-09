Rincari astronomici per le bollette di gas e luce. Più 247 euro a famiglia: così non ci può essere ripresa

Già l’hanno battezzata la stangata d’autunno. Che come ogni anno attende al varco gli italiani al rientro dalle vacanze. Parliamo dei rincari delle bollette di luce e gas. L’ultimo rincaro è del 1° luglio, quando l’Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha aggiornato le tariffe elettriche e del gas secondo i costi di produzione nel consueto report trimestrale

Gli aumenti previsti il 1 ottobre peseranno con una spesa di +247 euro all’anno

L’Unione nazionale consumatori calcola che, nell’ipotesi di prezzi costanti su base annua, i rincari comporteranno 56 euro in più per la luce e 158 euro per il gas per una spesa di 247 euro in più all’anno. C’è grande preoccupazione da parte di tutte le imprese, piccole e medie, gli artigiani, i supermercati e i negozi per i banchi surgelatori, le celle frigorifere, la climatizzazione e tutte le altre applicazioni della corrente elettrica e del gas.

Il ministro Cingolani: il governo deve subito porre rimedio

Il governo dovrebbe muoversi per mitigare questo ennesimo rincaro, di cui si dice allarmato persino Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica. “Lo scorso trimestre la bolletta elettrica è aumentata del 20%, questo trimestre aumenta del 40 – ha detto – nessuno mette in discussione la transizione ecologica. Ci credo eccome alla transizione ecologica, ma non può essere fatta a spese delle categorie vulnerabili. Voi sapete che lo scorso trimestre la bolletta elettrica è aumentata del 20%, questo trimestre aumenta del 40. Queste cose vanno dette, abbiamo il dovere di affrontarle”, dice Cingolani.

L’Unione consumatori: così si rischia di bloccare la ripresa