Pio e Amedeo affondano Fedez: «Polemizzi con la Rai e poi vendi i tuoi smalti». E lui straparla

Scintille al vetriolo fra Pio e Amedeo e Fedez, protagonisti di un botta e risposta senza esclusione di colpi. Comincia il duo comico che, premiato all’evento di Rai 1 dei “Seat Music Awards 2021” per il “linguaggio innovativo”, sul palco dell’Arena di Verona non risparmia una feroce stilettata al rapper. «La Rai è libera, nessuno che si è mai permesso di censurarci», dicono Pio e Amedeo, citando poi direttamente il “caso” Fedez-Rai scoppiato in occasione del Concertone del Primo Maggio.

Pio e Amedeo: «La Rai è libera»

«Se Pio e Amedeo sono in prima serata sulla Rai, vuol dire che è libera! Nessuno ci ha chiesto cosa avremmo detto». Poi i comici dopo aver ironizzato hanno continuato dicendo: «Ma tanto se si va in diretta si può dire quel che si vuole e anche qualcun altro avrebbe potuto fare così senza suscitare tante polemiche, dici delle cose e non è che arrivano i bodyguard a cacciarti dal palco, dai Federico. Si fa la polemica, ti piace che si fa il traffico sui social e poi “swipe up” mi vendi i prodotti. E comprati lo smalto che ho fatto io…».

E poi ancora: «Noi dedichiamo questo premio… alla libertà di opinione. Augurandoci che la libertà non passi per la decisione di qualche associazione, per l’oligarchia del gusto, augurandoci che la libertà rimanga tale e non sia una decisione di pochi che se ne fregano del sentimento popolare. Viva la libertà».

La replica di Fedez

Pronta e affilata la replica del rapper che, in nottata, risponde sulle sue stories di Instagram. «In Rai grande installazione artistica – ironizza Fedez – Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi dei nomi di politici perché manca il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti cercando di sputt** l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti». E sul duo comico, aggiunge senza mezzi termini: «Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada dando del ne*ro e del fr*cio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni».