Michetti a Tor Bella Monaca con Salvini. «Andiamoci a riprendere il Campidoglio»

«Roma ha bisogno del vostro aiuto. Non c’è più tempo da perdere e la coalizione del centrodestra è l’unica via d’uscita. Vi voglio bene, andiamoci a riprendere il Campidoglio». Lo ha detto Enrico Michetti, candidato del centrodestra, alla chiusura della campagna elettorale della Lega a Tor Bella Monaca con il leader Matteo Salvini. «Il tema delle periferie – dice – è fondamentale perché da qui riparte Roma. La prima cosa che faremo e istituire un assessore alle periferie e la sede dell’assessorato sarà nel quartiere delle Torri». E poi aggiunge ancora: «Quando ho iniziato quest’avventura ho incontrato Matteo Salvini, ho conosciuto una persona seria, che tutto quello che ha detto ha fatto, un grande capitano di una grande squadra che porteremo insieme in Campidoglio».

Matteo Salvini: «Michetti sarà il sindaco giusto per Roma»

Matteo Salvini lo presenta così alla folla: «Ora presento io Michetti, da giornalista professionista in aspettativa. A chi chiede se è il candidato giusto io dico che Michetti sarà il sindaco giusto per Roma, preparati per cinque anni, Enrico». E poi aggiunge: «Non si può parlare di sondaggi, ma sono sicuro che Michetti andrà al ballottaggio con dieci punti di vantaggio. E che la Lega prenderà molti più voti di quelli che prevedono i giornalisti di Repubblica e del Fatto Quotidiano… Poi ci sarà da ridere a casa Gualtieri e Raggi». Salvini osserva: «Qui di solito gira altro, qui ora ci sono bimbi e mamme, stamattina chi ha montato il palco ha raccolto decine di siringhe, noi siamo qui per gridare al mondo che Tor Bella Monaca, come Corviale e san Basilio sono» popolate «da lavoratori e famiglie, noi abbiamo deciso di non stare nei salotti buoni di Calenda, Gualtieri e Raggi». E poi in conclusione: «Se governa la Lega quel poco che c’è prima va ai romani e poi al resto del mondo».