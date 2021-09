“Mi hai rubato lo smalto!”. Fedez litiga con la Ferragni sullo yacht di lusso e la satira web ci sguazza

“Hai pagato l’albergo? Ma hai detto che lo pagavi tu!! Tirchio”. “Ti avevo detto di separare i capi bianchi da quelli colorati, caz..!!!”. Forse non sono esattamente questi i motivi del litigio fra Chiara Ferragni e Fedez, ma la fantasia del web non ha limiti. Ed ecco allora che la foto che immortala un (rarissimo) diverbio fra l’influencer e il rapper a bordo di uno yacht di lusso, quello di Diego Della Valle, pubblicata su Chi e diffusa immediatamente nell’universo di internet, fa impazzire gli utenti social che scatenano la loro ironia sulle possibili cause della litigata.

Fedez e Ferragni, lo sfottò sullo smalto conteso

“Ti ho dato 10.000 euro stamattina e li hai già finiti???”, scrive un utente. “Ma perché ca… mi hai aggiunto alla chat ‘Capodanno 2021’ che siamo a settembre!”, ipotizza un altro. “Non urlare che poi il Codacons mi denuncia per disturbo alla quiete pubblica”, invoca Fedez secondo un altro ancora. E sulla foto virale, non poteva mancare l’ironia di ‘Osho’: “Ma c’hai lo smalto tuo? E usa il tuo! N’ho capito perché te devi mette er mio”.

Il commento ironico di Chiara

In un altro post qualcuno mette a confronto “come è iniziata”, ovvero l’indimenticabile giorno delle nozze, e “come sta andando”, mostrando la foto dell’ormai virale bisticcio. Lei, però, la prende sul serio: “Tre anni fa ho sposato l’uomo della mia vita ed è stato uno dei giorni più belli che abbia mai vissuto, circondato da tutte le persone che amo veramente. Tanti altri anni per celebrare questo sentimento. Ti amo”.