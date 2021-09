L’omaggio al mondo dello sport dalla piazza di FdI per Michetti: sul palco danza e arti marziali

Si è aperta con un omaggio al mondo della sport la manifestazione di FdI a piazza del Popolo con Enrico Michetti e Giorgia Meloni, “L’Italia del riscatto”. Prima dell’inizio del comizio vero e proprio, il palco è stato animato dall’esibizione di diversi gruppi sportivi, dalla danza alle arti marziali: Endas danza, Opes Kung fu e Opes difesa personale, Asi danza.

L’omaggio al mondo dello sport

Le esibizioni volute da FdI hanno intrattenuto il pubblico che già almeno un’ora prima dell’inizio ufficiale della manifestazione, non appena è arrivato l’ok delle forze dell’ordine dopo la bonifica dell’area, aveva occupato le migliaia di posti a sedere, allestiti in piazza nel rispetto delle norme Covid.

Migliaia di persone in piazza del Popolo, nonostante il caldo agostano

In fondo, una prova di coraggio, tenacia e assoluta dedizione: Roma, in questo pomeriggio di settembre inoltrato è battuta da un sole agostano, che non risparmia e contro il qualche qualcuno si è attrezzato perfino con gli ombrellini, mentre la colonna sonora propone Pupo, Alan Sorrenti, Ligabue, i Ricchi e Poveri, Rino Gaetano.

Le mascherine “firmate” FdI: il gadget più richiesto

Fra la folla una ragazza dell’organizzazione passa a distribuire mascherine Fpp2, rigorosamente azzurre e con il logo di FdI impresso. Un gadget molto richiesto al fianco delle bandiere che l’organizzazione ha posizionato tra le sedie.

Palloncini tricolore in cielo per “L’Italia del riscatto”

Enormi palloncini tricolore segnalano già da lontano il perimetro della piazza, transennata su tutti i lati e organizzata con gazebo alle estremità per la raccolta delle firme a sostegno della mozione per le dimissioni del ministro Luciana Lamorgese e con l’immancabile materiale elettorale per il candidato a sindaco.