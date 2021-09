La proposta che fa impazzire Travaglio: “Il generale Mori va nominato senatore a vita”

“Il generale Mario Mori è il vero trionfatore del processo di Palermo. Gli sconfitti sono moltissimi…”, attacca Piero Sansonetti, direttore del “Riformista”, all’indomani della sentenza sulla trattativa Stato-mafia che ha assolto tutti i carabinieri e Dell’Utri dalle accuse di essere scesa a patti con Cosa Nostra. La proposta del quotidiano è di nominare Mori senatore a vita, per meriti, visto che colpe non ne ha. Una ipotesi che rischia di far impazzire Marco Travaglio, che quella sentenza o non l’ha capita o non la accetta…

Il generale Mori senatore a vita?

Chi è rimasto male per la sentenza? “In primo piano la Procura di Palermo, la procura generale di Palermo, gran parte del giornalismo italiano. Vogliamo fare qualche nome? Non è mai una cosa graziosa fare i nomi, però un po’ di chiarezza serve. Nino Di Matteo, Antonio Ingroia, Roberto Scarpinato, Marco Travaglio, Andrea Purgatori, Sigfrido Ranucci, Michele Santoro. Di alcuni di queste persone sono perfino quasi amico, di altri (non di tutti) ho una certa stima. Però c’è poco da discutere. Alcuni di loro hanno clamorosamente sbagliato, e i loro sbagli sono costati carissimi (anche la vita) a diversa gente rispettabile. Altri si sono approfittati delle balle sulla trattativa per farsi pubblicità e per fare soldi. Difficile smentirmi…”, scrive Sansonetti.

Per il giornalista, “Mario Mori è un uomo che da giovane ebbe un ruolo decisivo nella sconfitta della lotta armata… che vinse quella guerra… è anche uno degli uomini che nella sua maturità lavorò con Falcone e Borsellino e diede guerra alla mafia“. “È uno dei pochi, tra i viventi, che davvero diede guerra alla mafia e vinse perdipiù molte battaglie.Spalleggiò Falcone.. catturò Riina e diversi altri capi mafia, creò le condizioni per l’arresto di Provenzano… Infine, da anziano, Mario Mori è stato preso di mira dalla Procura di Palermo, e poi dalla procura generale, e poi da quasi tutti i giornali, ed è stato mandato non so più se quattro o cinque volte a processo…”. Da qui la richiesta: va fatto senatore a vita.

Salvini sposa la proposta del giornale

“Il generale Mario Mori senatore a vita. Appoggio di cuore la proposta avanzata dal quotidiano Il Riformista. Anni e anni di accuse infondate, di calunnie e di sofferenza non potranno essere cancellati, ma l’onore e la riconoscenza al generale ed all’Arma tutta, da sempre in prima fila nella lotta (vera) alle mafie, devono essere tributati”, dice il leader della Lega Matteo Salvini.