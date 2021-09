La Berlinguer la spunta sulla Rai, Corona pronto a tornare a “Carta Bianca”. Il promo confermerebbe (video)

Mauro Corona torna a Carta Bianca dalla Berlinguer. I rumors sono clamorosi. Anche se in realtà il ritorno del “figliol prodigo” era nell’aria da tempo. Complici le insinuazioni e gli ammiccamenti riservati all’indomito alpinista-scrittore, diventato opinionista per Raitre. Una presenza, per quanto discussa, irrinunciabile. Lo sa bene la conduttrice del programma, Bianca Berlinguer, che da tempo auspicava il ritorno a una collaborazione col suo prezioso ospite fisso. Un interlocutore impossibile, con cui la giornalista di Raitre aveva impostato una dialettica accattivante per il pubblico. Basata sul battibecco vero, e sull’equivoco di un finto corteggiamento. Un equilibrio televisivo che crollò miseramente quando, facendosi prendere dalla foga, Corona trascese. Inciampando nello sgarbo in diretta. Ed etichettando la conduttrice con un offensivo epiteto animalesco…

La Berlinguer l’ha perdonato da tempo: Corona pronto a tornare a “Carta Bianca”?

Franco Di Mare, direttore di Rai3, agì con la scure censura: lo “tagliò” dopo la frase sessista dello scrittore che dette della “gallina” alla conduttrice. Poi però, la Berlinguer “perdonò” l’affronto, anche in virtù di un’amicizia consolidatasi puntata dopo puntata. Peccato che questo non bastò per invitarlo di nuovo: e la conduttrice se ne risentì (pagando probabilmente anche in termini di ascolti la sollecita epurazione dell’impulsivo Corona)… Decisa comunque a non mollare la presa. Come dimostrato nel corso di uno stravagnate collegamento della giornalista con una puntata di Dritto e Rovescio, dove nel frattempo lo scrittore montanaro era diventato ospite fisso. E che la Berlinguer, nel corso di quella curiosa incursione tv, salutò ammiccando: «Come mi dici sempre tu al telefono, tanto prima o poi io e te torneremo insieme». Un messaggio cordiale che non nascose un certo “veleno” verso i vertici Rai, ostili ai propositi della conduttrice votati alla conciliazione e al ritorno in studio di Corona.

Gli affondi della Berlinguer contro vertici Rai e sinistra

E contro i quali la Berlinguer non ha mancato di rimarcare, ospite qualche tempo fa del programma Belve, condotto da Francesca Fagnani su Rai Due : «In questo ultimo anno mi sono sentita molto isolata. Ho avuto come la sensazione di lavorare sempre da sola col mio gruppo. Come se questa trasmissione, Cartabianca, c’è, sì, ma è in un certo senso sopportata, non apprezzata. Mi sono mancati dei punti di riferimento aziendali che nel bene e nel male dentro la Rai ho sempre avuto». E poi ancora: «La mia battaglia era televisiva perché con Corona avevo costruito una parte importante della trasmissione. Mi ha ferito molto che non sia stata presa in nessuna in considerazione la mia opinione… quella è una decisione che è stata presa contro la mia volontà».

La Berlinguer e lo sgarbo di Corona: la Rai lo epurò, ma la conduttrice

E finalmente, dopo mesi di astinenza e la pausa estiva. Dopo il flop della puntata di esordio di inizio stagione (CartaBianca alla “prima” ha infatti raccolto 837mila telespettatori. Pari al 4,94%, e dunque sotto la soglia dei cinque punti percentuali di share). E, ancor di più, dopo la debacle della puntata successiva, quando gli ascolti sono ulteriormente scesi 3,91% di share pari al 2,5 per cento. A sgarro perdonato (per la verità quasi subito), sembra che i termini della collaborazione si stiano fattivamente ristabilendo. E infatti, secondo un’indiscrezione rilanciata da Marco Antonellis su Tpi, e ripresa in queste ore da Libero e Il Giornale, sarebbe tutto pronto per il gran ritorno.

Il misterioso (neanche troppo) promo del programma…

E un promo, vago ma neanche troppo misterioso, proposto su tutti i canali del social lo confermerebbe. Nel breve spot, proposto in basso dalla pagina Facebook di Carta Bianca, la Berlinguer in una fantomatica telefonata con un interlocutore ignoto, si raccomanda: «Guardi che io l’aspetto in apertura di puntata, abbiamo un sacco di cose di cui parlare… mi raccomando, sia puntuale e, se possibile, venga ben vestito!» Deducete un po’ voi…

In basso il promo della prossima puntata di “Carta Bianca” dalla pagina Facebook della trasmissione di Raitre